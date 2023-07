Warta - Górnik: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W pierwszym sobotnim spotkaniu 2. kolejki PKO Ekstraklasy Warta Poznań zagra z Górnikiem Zabrze. Dla obu drużyn będzie to okazja na zdobycie pierwszych punktów w sezonie. Początek meczu o godzinie 15:00.

IMAGO / Łukasz Laskowski / Newspix Na zdjęciu: Boris Sekulić

Warta Poznań – Górnik Zabrze, gdzie oglądać

Zarówno Warta, jak i Górnik przegrali swoje pierwsze mecze w sezonie. Forma obu drużyn nie zachwyciła w 1. kolejce PKO Ekstraklasy, a warto nadmienić, że zabrzanie pojedynek z Radomiakiem zakończyli bez celnego strzału. Już w sobotę drużyny Szulczka i Urbana będą miały okazję do rewanżu. Ostatnie pojedynki obu zespołów nie obfitowały jednak w wielkie emocje i dużą ilość goli. Tym razem również powinniśmy spodziewać się więcej walki niż gry, a o zwycięstwie może zdecydować jeden gol.

Warta Poznań – Górnik Zabrze, transmisja na żywo w TV

Sobotni mecz PKO Ekstraklasy pomiędzy Wartą Poznań a Górnikiem Zabrze będzie dostępny na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3.

Warta Poznań – Górnik Zabrze, transmisja online

Spotkanie 2. kolejki PKO Ekstraklasy Warta – Górnik będzie dostępne również w usłudze CANAL+ online. Przy tej okazji zachęcamy do skorzystania ze specjalnej oferty CANAL+, dzięki której możecie oszczędzić 30 zł. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony przez pierwsze trzy miesiące za abonament zapłacicie jedynie 39 zł, a w kolejnych 54 zł miesięcznie. Co ważne, subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Warta Poznań – Górnik Zabrze, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów nieznacznym faworytem jest Górnik Zabrze, a kursy na zwycięstwo drużyny Jana Urbana wynoszą około 2,66. Dla porównania typy na wygraną gospodarzy oscylują wokół 2,82.

Warta Poznań Górnik Zabrze 2.65 3.25 3.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 lipca 2023 09:59 .