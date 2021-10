Union– Bayern: transmisja za darmo oraz stream online. Sobotnie spotkania Bundesligi zapowiadają się ciekawie, a zwłaszcza pojedynek piątego Unionu Berlin z liderem z Monachium. Mecz rozpocznie się o godzinie 15:30, a transmisja z niego będzie dostępna również zupełnie za darmo.

Mecz Bayernu Monachium dzisiaj, gdzie oglądać

W dziesiątej kolejce Bundesligi dojdzie do jednego, niezwykle interesującego spotkania. Piąty w tabeli Union Berlin podejmie bowiem u siebie lidera, Bayern Monachium.

Union na krajowym podwórku prezentuje świetną formę. Nie licząc rozgrywek Ligi Konferencji, gdzie berlińczycy musieli uznać wyższość Feyenoordu, ich seria bez porażki w Niemczech trwa od pięciu meczów. W tym czasie zdołali oni pokonać między innymi Arminię czy Wolfsburg. Przypomnijmy, że na debiut w Bundeslidze wciąż czeka Tymoteusz Puchacz, ale małe są szanse, by dostał szansę akurat w starciu z rekordowymi mistrzami Niemiec.

A tym w ostatnim czasie przydarzyły się dwie bolesne wpadki. Najpierw Die Roten niespodziewanie przegrali z Eintrachtem (1:2) na początku miesiąca, a w zeszłym tygodniu doznali druzgocącej porażki w Pucharze Niemiec. Porażka 0:5 bolałaby każdą drużynę, a co dopiero takiego giganta, jak Bayern, który po raz drugi z rzędu pożegnał się z Pucharem Niemiec na wczesnej fazie rozgrywek. Podopieczni Juliana Nagelsmanna z pewnością będą chcieli w sobotę coś udowodnić, zarówno samym sobie, jak i kibicom.

Mecz Bayernu dzisiaj, transmisja na żywo w TV

Od tego sezonu wyłącznymi prawami do transmisji meczów niemieckiej Bundesligi w Polsce dysponuje nowa na naszym rynku platforma streamingowa Viaplay. Oznacz to, że mecze nie są dostępne w tradycyjnej telewizji, a ich oglądanie wymaga wykupienia subskrypcji, której miesięczny koszt wynosi 34 złotych. Jest jednak możliwość oglądania meczów Bundesligi, w tym spotkań z udziałem Roberta Lewandowskiego, zupełnie za darmo. Dają ją polscy legalni bukmacherzy. Co trzeba zrobić? Objaśniamy nieco poniżej.

Union Berlin – Bayern, transmisja online

Tak jak już wspomnieliśmy, prawami do transmisji Bundesligi w sezonie 2021/22 dysponuje platforma Viaplay, a transmisje są dostępne za pośrednictwem internetu. Miesięczny koszt abonamentu na tej platformie wynosi 34 złote.

Mecz Bayernu: transmisja na żywo za darmo

Kibicom niemieckiej Bundesligi, a także fanom Roberta Lewandowskiego i Bayernu Monachium naprzeciw wychodzą legalni bukmacherzy, którzy na swoich stronach udostępniają transmisje. Nie inaczej jest w przypadku niedzielnego meczu Union Berlin – Bayern, który będzie można obejrzeć między innymi na stronach STS i Totalbet. Aby mieć dostęp do transmisji należy spełnić proste warunki.

W przypadku STS zakłady bukmacherskie należy mieć zarejestrowane konto, a w ciągu ostatnich 24 godzin zagrać dowolny kupon za dowolną stawką i po dowolnym kursie.

W przypadku Totalbet zakłady bukmacherskie poza zarejestrowanym kontem, należy mieć na niej dowolne środki. To wszystko!

Bayer – Bayern, kursy bukmacherskie

Bayern Monachium, jak zwykle, jest wyraźnym faworytem sobotniego starcia. Dla bukmacherów nieistotna jest nawet wysoka lokata, zajmowana przez graczy Unionu.

Union Berlin Bayern Monachium 9.50 6.00 1.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30. października 2021 11:58 .

