Tottenham – Arsenal, gdzie oglądać?
W 27. kolejce Premier League zaplanowano mecz Tottenham – Arsenal. Derby północnego Londynu elektryzują kibiców niezależnie od formy sportowej obu drużyn. Ta po stronie gospodarzy pozostawia wiele do życzenia. Niewykluczone jednak, że derbowa atmosfera podziała mobilizująco na Spurs, którzy spróbują postawić się faworytowi z Emirates Stadium. Sprawdź gdzie oglądać hit kolejki.
Sprawdź zapowiedź meczu Tottenham – Arsenal
Tottenham – Arsenal, transmisja w TV
Spotkanie Tottenham – Arsenal obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Marcin Rosłoń i Przemysław Rudzki.
Tottenham – Arsenal, transmisja online
Mecz 27. kolejki Premier League z udziałem Tottenhamu i Arsenalu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Tottenham – Arsenal, sonda
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Tottenhamu
- Remis
- Wygrana Arsenalu
0 Votes
Tottenham – Arsenal, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Arsenal. Kurs na takie zdarzenie to 1.60, przy współczynniku 5.90 na wygraną Tottenhamu. Remis wyceniono kursem 3.98.
Spotkanie Tottenham – Arsenal będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w niedzielę (22 lutego) o godzinie 17:30.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.