Tottenham – Arsenal: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na niedzielę (22 lutego) mecz 27. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Tottenham – Arsenal, gdzie oglądać?

W 27. kolejce Premier League zaplanowano mecz Tottenham – Arsenal. Derby północnego Londynu elektryzują kibiców niezależnie od formy sportowej obu drużyn. Ta po stronie gospodarzy pozostawia wiele do życzenia. Niewykluczone jednak, że derbowa atmosfera podziała mobilizująco na Spurs, którzy spróbują postawić się faworytowi z Emirates Stadium. Sprawdź gdzie oglądać hit kolejki.

Sprawdź zapowiedź meczu Tottenham – Arsenal

Tottenham – Arsenal, transmisja w TV

Spotkanie Tottenham – Arsenal obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Marcin Rosłoń i Przemysław Rudzki.

Tottenham – Arsenal, transmisja online

Mecz 27. kolejki Premier League z udziałem Tottenhamu i Arsenalu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Tottenham – Arsenal, sonda

Jak zakończy się mecz? Wygrana Tottenhamu

Remis

Wygrana Arsenalu Wygrana Tottenhamu

Remis

Wygrana Arsenalu 0 Votes

Tottenham – Arsenal, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Arsenal. Kurs na takie zdarzenie to 1.60, przy współczynniku 5.90 na wygraną Tottenhamu. Remis wyceniono kursem 3.98.

Tottenham Arsenal 7.50 4.50 1.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 lutego 2026 18:07

Gdzie oglądać mecz Tottenham – Arsenal? Spotkanie Tottenham – Arsenal będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Chelsea – Burnley? Mecz odbędzie się już w niedzielę (22 lutego) o godzinie 17:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.