Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Wisła Płock: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Słonie wlały w serca kibiców nieco nadziei ostatnim zwycięstwem nad Śląskiem Wrocław. Czy ponownie sprawią niespodziankę i powalczą jeszcze o utrzymanie w Ekstraklasie? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Termalica – Wisła Płock, gdzie oglądać

Czy Bruk-Bet Termalikę Nieciecza stać jeszcze na utrzymanie w Ekstraklasie? Takie pytanie zadają sobie wszyscy fani Słoni. Ich ulubieńcy byli już skreśleni, ale dali kibicom nadzieję, wysoko pokonując w ostatniej kolejce Śląsk Wrocław (4:0). Oznacza to, że Termalica wciąż ma matematyczne szanse na pozostanie w elicie. Do bezpiecznej strefy brakuje jej czterech punktów.

Wisła Płock to jednak niewygodny rywal. Co prawda płocczanie przegrali dwa z ostatnich pięciu spotkań, ale pozostałe trzy wygrali. Zajmują zasłużone szóste miejsce i z pewnością nie ułatwią Słoniom zadania.

Termalica – Wisła Płock, transmisja na żywo w TV

Mecz w ramach 31. kolejki obejrzysz za pośrednictwem Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3.

Termalica – Wisła Płock, transmisja za darmo

Termalica – Wisła Płock, transmisja online

Mecz obejrzysz również w internecie. Wejdź tylko na stronę canalplus.com i wykup sportowy abonament.

Termalica – Wisła Płock, kursy bukmacherskie

Choć to Wisła jest zespołem znacznie lepszym, bukmacherzy wierzą, że własne boisko i konieczność walki o utrzymanie sprawiają, iż to Termalica jest faworytem nadchodzącego meczu.

