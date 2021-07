Termalica Bruk-Bet Nieciecza – Stal Mielec: transmisja w TV i online (23.07)

Termalica Bruk-Bet Nieciecza – Stal Mielec: transmisja w TV oraz stream online. Gdzie obejrzeć można spotkanie inaugurujące nowy sezon PKO BP Ekstraklasy? Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (23 lipca) o godzinie 18:00. Zobacz, gdzie można oglądnąć mecz na żywo, zarówno w telewizji, jak i online.

Termalica Bruk-Bet Nieciecza – Stal Mielec: gdzie oglądać?

Już dziś oficjalnie rozpocznie się nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. Spotkaniem inaugurującym kampanię będzie pojedynek Termaliki Bruk-Bet Nieciecza ze Stalą Mielec.

Choć gospodarze są beniaminkiem i powrócili do elity trzyletniej przerwie, nie stoją na przegranej pozycji w pierwszej kolejce. Ich rywalem będzie bowiem Stal Mielec, która w zeszłym sezonie zajęła przedostatnie miejsce w Ekstraklasie i zapewniła sobie utrzymanie dzięki temu, że spadała tylko jedna drużyna. Ostatecznie mielczanie uzbierali o cztery punkty więcej niż ostatnie Podbeskidzie.

Sezon zespołu z Niecieczy trwał dłużej niż Stali. Zakończyli oni rozgrywki ligowe 13 czerwca, przez co rozegrali jedynie dwa sparingi. Polegli z izraelskim Hapoelem Beer Szewa (2:3) i wysoko pokonali Cracovię (4:0).

Stal Mielec miała więcej czasu na przemyślenie strategii na nowy sezon. Poprzednią kampanię zakończyła remisem ze Śląskiem Wrocław (1:1), a po miesięcznych wakacjach rozpoczęła serię pięciu spotkań towarzyskich. Podopieczni Adama Majewskiego wygrali trzy pojedynki z niżej notowanymi rywalami, ale przegrali z Wisłą Kraków (2:3) i pierwszoligowym ŁKS-em Łódź (0:2).

Kto wyjdzie górą z tego starcia? Sprawdź nasze typy na mecz Bruk Termalica Bruk-Bet Nieciecza – Stal Mielec.

Termalica Bruk-Bet Nieciecza – Stal Mielec, transmisja TV i online

Dzisiejsze spotkanie pierwszej kolejki Ekstraklasy obejrzeć można w Canal +. Z meczu Termalica Bruk-Bet Nieciecza – Stal Mielec transmisja na żywo dostępna będzie na kanałach nSport+, Canal + Sport oraz Canal + Sport 3, a także w aplikacji mobilnej Canal + Online. Mecz rozpocznie się o godzinie 18:00.

Termalica Bruk-Bet Nieciecza – Stal Mielec, kursy bukmacherskie

Mimo, że Termalica Bruk-Bet Nieciecza to beniaminek, bukmacherzy to gospodarzom dają większe szanse na zwycięstwo w pierwszym spotkaniu nowego sezonu. Widać to po kursach proponowanych na ten mecz.

