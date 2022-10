PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Młyński

Termalica Nieciecza – Wisła: transmisja TV i online. Sobotnia konfrontacja będzie typowym meczem na przełamanie. Obie drużyny w ostatnich tygodniach nie spisywały się najlepiej i do sobotniego spotkania z przystąpią z jednym celem, jakim jest przełamanie złych serii. Sprawdź jak obejrzeć mecz Termalica Nieciecza – Wisła za darmo.

Termalica Nieciecza – Wisła, gdzie obejrzeć

Obie drużyny w obecnym sezonie spisują się zdecydowanie poniżej oczekiwań, czego potwierdzeniem jest ich pozycja w ligowej tabeli. Zarówno Wisła, jak i Termalica były wymieniane w gronie kandydatów do awansu, tymczasem na obecnym etapie sezonu zajmują miejsca w środku ligowej tabeli. To przede wszystkim efekt bardzo słabej postawy drużyny w ostatnich tygodnia.

Ostatnie ligowe zwycięstwa obie drużyny odniosły 20 sierpnia. Tym samym do sobotniego meczu przystąpią z zamiarem przełamanie i powrotu na właściwy tor. Termalica Nieciecza będzie miała po swojej stronie atut własnego boiska, ale Wisła może się pochwalić dobrym bilansem w dotychczasowych pojedynkach z tym rywalem. Sprawdź typy na mecz Termalica Nieciecza – Wisła.

Termalica Nieciecza – Wisła, transmisja na żywo w TV

Sobotnie spotkanie w Niecieczy będzie transmitowane na kanale Polsat Sport News. Mecz rozpocznie się o godzinie 17:30.

Termalica Nieciecza – Wisła: transmisja na żywo za darmo

Dzięki usłudze Polsat Box Go sobotni mecz Termalica Nieciecza – Wisła obejrzymy również online.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.

Termalica Nieciecza – Wisła, transmisja online

Internetowa transmisja z meczu Termalica Nieciecza – Wisła będzie dostępna w usłudze Polsat Box Go.

Termalica Nieciecza – Wisła, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy większe szanse na sukces dają Termalice, za którą przemawia przede wszystkim atut własnego boiska. Nie oznacza to jednak, że pozbawiają Wisłę szans na wywiezienie trzech punktów z Niecieczy.

1. liga Bruk-Bet Termalica Nieciecza Wisła Kraków 2.45 3.50 3.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 października 2022 13:45 .

