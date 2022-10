Termalica Nieciecza – Wisła Kraków: typy, kursy, zapowiedź (15.10.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Luis Fernandez

Termalica Nieciecza – Wisła: typy i kursy na mecz 1 Ligi. Sobotnie spotkanie, które rozegrane zostanie w ramach 14. kolejki będzie okazją dla obu drużyn na przełamanie. Ostatnie ligowe zwycięstwa oba zespoły odniosły jeszcze w sierpniu.

1. liga Bruk-Bet Termalica Nieciecza Wisła Kraków 2.36 3.50 3.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 października 2022 18:16 .

Termalica Nieciecza – Wisła, typy i przewidywania

Obie drużyny przystąpią do sobotniego meczu z nadzieją na przełamanie i odniesienia pierwszego zwycięstwa od prawie dwóch miesięcy. Dla obu zespołów to ostatnia szansa na powrót do walki o awans do Ekstraklasy w przyszłym sezonie. Możemy tym samym spodziewać się bardzo zaciętego spotkania, w którym nie powinno zabraknąć goli. Nasz typ: BTTS

Termalica Nieciecza – Wisła, ostatnie wyniki

Obie drużyny miały w tym sezonie walczyć o awans do Ekstraklasy, tymczasem po 13 kolejkach zajmują odpowiednio 10. i 11. miejsce w ligowej tabeli. To konsekwencja bardzo słabych występów w ostatnich tygodniach. Wystarczy napisać, że ostatnie ligowe zwycięstwa odniosły niemal dwa miesiące temu, bowiem 20 sierpnia.

Termalica od tamtej pory zanotowała cztery remisy i doznała dwóch porażek. Przed tygodniem drużyna z Niecieczy musiała na wyjeździe uznać wyższość Zagłębia Sosnowiec (1:2).

Wisła w podobnym okresie doznała aż czterech porażek i zaliczyła tylko dwa remisy. W ostatniej kolejce w roli pierwszego trenera zadebiutował Radosław Sobolewski, a prowadzona przez niego drużyna podzieliła się u siebie punktami z ŁKS-em Łódź.

Termalica Nieciecza – Wisła, historia

Oba zespoły do tej pory miały okazję mierzyć się na boiskach Ekstraklasy. Stoczyły dziesięć pojedynków, a ich bilans jest bardzo korzystny dla Wisły, która wygrała pięć z nich. Cztery zakończyły się remisem, a tylko jedno wygraną ekipy z Niecieczy.

Ostatnie pojedynki miały miejsce w poprzednim sezonie. Pierwsze spotkanie w Niecieczy zakończyło się remisem 2:2, natomiast spotkanie w Krakowie pewną wygraną 3:0 Wisły.

Termalica Nieciecza – Wisła, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w sobotnim meczu większe szanse na sukces dają gospodarzom. Kursy na wygraną Bruk-Betu Termaliki kształtują się w okolicy 2.20, podczas gdy na wygraną Wisły przekraczają znacznie 3.00.

Termalica Nieciecza – Wisła, przewidywane składy

Wisła w sobotę zagra na pewno będzie pięciu piłkarzy. Nieobecni w Niecieczy będą Jakub Błaszczykowski, Zdenek Ondrasen, Michael Pereira, Alan Uryga i Michał Żyro. Pod znakiem zapytania stoi natomiast występ Igora Łasickiego.

Termalica: Loska – Kadlec, Tekjaski, Biedrzycki, Kukułowicz – Śpiewak, Dombrowskyj, Hubinek, Rep, Karasek – Poznar

Wisła: Biegański – Jaroch, Colley, Moltenis, Wachowiak – Jelić Balta, Duda – Hugi, Fernandez, Młyński – Rodado

Termalica Nieciecza – Wisła, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie 14. kolejki 1 Ligi rozpocznie się o godzinie 17:30. Mecz będzie transmitowane na kanale Polsat Sport News, który możecie oglądać także w ramach usługi Polsat Box Go. Teraz macie możliwość uzyskać do niej dostęp na 30 dni za darmo. Wystarczy zarejestrować konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony, a następnie wpłacając w ciągu 48 godzin depozyt o minimalnej wartości 50 zł. Po spełnieniu tych warunków otrzymasz w ciągu 48 godzin od Fuksiarza dostęp na 30 dni do pakietu sportowego w Polsat Box Go.

