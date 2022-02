PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Termalica Nieciecza – Legia: transmisja w telewizji oraz stream online. W sobotni wieczór czeka nas pojedynek na dnie tabeli PKO Ekstraklasy. Niespodziewanie jednym z jego uczestników będzie Legia Warszawa, która bezskutecznie próbuje wydostać się z ligowej tabeli. Transmisja z meczu oczywiście będzie dostępna w Polsce. Przedstawiamy również sposób, który pozwala na odebranie darmowego vouchera na 30-dniowy dostęp do usługi Canal+ online.

Termalica Nieciecza – Legia, gdzie oglądać

Bruk-Bet Termalica Nieciecza to wręcz murowany kandydat do pożegnania się z Ekstraklasą w tym sezonie. Co prawda w pierwszym spotkaniu w tym roku odniosła trzecie zwycięstwo w obecnych rozgrywkach (2:1 z Jagiellonią), ale przed tygodniem doznała klęski w konfrontacji z Lechem Poznań (0:5).

O ile obecność drużyny z Niecieczy w strefie spadkowej nie jest zaskoczeniem, to takim niewątpliwie jest obecność w niej Legii. Nadal aktualnie mistrzowie Polski przegrali w tym sezonie aż 14 z 20 rozegranych spotkań i zajmują przedostatnie miejsce. Drużyna Aleksandara Vukovicia rywalizację w tym roku rozpoczęła od wyjazdowej wygranej z Zagłębiem Lubin (3:1), ale w ostatniej kolejce w fatalnym stylu przegrała u siebie z Wartą Poznań (0:1).

Warto pamiętać, że Nieciecza jest wręcz przeklętym terenem dla Legii, która w trzech dotychczas rozegranych tam spotkaniach nie zdobyła ani jednego punktu. Jak będzie w sobotę? Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Termalica – Legia.

Termalica Nieciecza – Legia, transmisja na żywo w TV

Choć sobotni mecz będzie konfrontacją dwóch ostatnich drużyn w ligowej tabeli, zapowiada się niezwykle ciekawie. Spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 20:00, obejrzymy “na żywo” na kanałach Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 i Canal+ 4K Ultra HD. Mecz skomentują Bartosz Gleń i Michał Żewłakow.

Termalica Nieciecza – Legia, transmisja online

Jak już wyżej wspomnieliśmy mecz będzie dostępny w usłudze Canal+ online, która działa za pośrednictwem internetu. Jeżeli nie macie do niej dostępu, możecie go otrzymać za darmo na 30 dni korzystając z wyżej przedstawionej instrukcji.

Termalica Nieciecza – Legia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli faworyta stawiają drużynę Legii, choć wcale nie uważają ją za murowanego faworyta do zdobycia trzech punktów.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza Legia Warszawa 4.25 3.55 2.02 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 lutego 2022 13:21 .

