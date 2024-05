Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Świątek gra o czwartą rundę, gdzie obejrzeć?

Iga Świątek bez problemów wywalczyła awans do trzeciej rundy turnieju WTA w Rzymie. W dwóch setach pewnie pokonała Bernardę Perę. Teraz czeka ją pojedynek z wyżej notowaną rywalka, zajmującą 41. miejsce w rankingu Julią Putincewą. Kazaszka w pierwszych dwóch rundach ograła Martinę Trevisan i Sloan Stephens.

Świątek i Putincewa mierzyły się do tej pory trzy razy. Za każdym razem górą była reprezentantka Polski. Ostatni mecz miał miejsce podczas tegorocznego Indian Wells. Świątek odniosła wówczas łatwe zwycięstwo 6:1, 6:2. Sobotnie spotkanie, które rozegrane zostanie na korcie centralnym, będzie transmitowane w telewizji i online.

Świątek – Putincewa, transmisja w TV

Sobotni mecz Świątek – Putincewa rozpocznie się o godzinie 11:00. Telewizyjna transmisja “na żywo” z tego pojedynku będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport 2.

Świątek – Putincewa: transmisja za darmo

Mecze Igi Świątek z Julią Putincewą możesz także obejrzeć w usłudze STS TV. Co trzeba zrobić, aby uzyskać dostęp do transmisji? Załóż konto w STS podając kod promocyjny GOAL oraz postaw dowolny zakład za minimum 2 zł. To wszystko. Dzięki temu będziesz mógł obejrzeć sobotni mecz.

Świątek – Putincewa, bonus 250 zł za wygraną Polki

STS przygotował na turniej w Rzymie bardzo ciekawą ofertę, szczególnie w kontekście meczów Igi Świątek. Bukmacher nowym klientom, którzy podadzą kod promocyjny GOAL w trakcie rejestracji pozwala na odebranie bonusu 250 zł w przypadku trafionego typu na wygraną Polki. Poniżej informacje krok po kroku co trzeba zrobić, aby skorzystać z oferty.

Załóż konto w STS podając kod promocyjny GOAL. Wyraź przy tym zgody marketingowe Wpłać na swoje konto minimum 50 zł Postaw pierwszy po rejestracji konta zakład SOLO lub AKO obejmujący wytypowanie zwycięstwa Świątek w spotkaniu z Putince∑a Stawka zakładu musi wynosić minimum 2 zł Jeżeli Twój zakład okaże się wygrany, STS wypłaci standardową wygraną oraz dodatkowo otrzymasz bonus o wartości 250 zł

Zapoznaj się także z regulaminem promocji. Znajdziesz w nim szczegółowe informacje na jej temat, w tym warunki obrotu bonusem.

Świątek – Putincewa, typ kibiców

Świątek – Putincewa, kursy bukmacherskie

Iga Świątek wygrała wszystkie trzy dotychczasowe mecze z Julią Putincewą. Teraz również będzie murowaną faworytką do odniesienia zwycięstwa, również zdaniem bukmacherów.

Iga Świątek Julia Putincewa 1.04 12.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 maja 2024 10:10 .

Gdzie oglądać mecz Świątek – Putincewa? Transmisja z meczu Świątek – Putincewa będzie dostępna w usłudze STS TV z kodem GOAL i na kanale CANAL+ Sport 2. Kiedy rozegrany zostanie mecz Świątek – Putincewa? Spotkanie Świątek – Putincewa rozegrane zostanie w sobotę (11 maja) o godzinie 11:00.

