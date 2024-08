Stal Stalowa Wola – Kotwica Kołobrzeg: gdzie oglądać? Transmisja i stream online (03.08.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Olivier Sukiennicki

Stal Stalowa Wola – Kotwica Kołobrzeg: gdzie oglądać?

Mecz Stal Stalowa Wola kontra Kotwica Kołobrzeg to będzie pierwsze w tym sezonie spotkanie dwóch beniaminków w ramach rozgrywek Betclic 1. ligi. Obie te drużyny jednak jak do tej pory nie mogą liczyć na sporą liczbę punktów, bowiem gospodarze po dwóch meczach mają zero punktów i są na ostatnim miejscu w tabeli, zaś goście z Kołobrzegu dwukrotnie dzielili się punktami ze swoimi rywalami. O tym, co warto postawić w tym meczu przekonasz się na naszej stronie. Stal Stalowa Wola – Kotwica Kołobrzeg: typy, kursy, zapowiedź.

Stal Stalowa Wola – Kotwica Kołobrzeg: transmisja w TV

Mecz Stal Stalowa Wola – Kotwica Kołobrzeg nie będzie transmitowany w telewizji. TVP zdecydowało, że będzie można oglądać tylko w internecie.

Stal Stalowa Wola – Kotwica Kołobrzeg: transmisja online

Transmisja spotkania dwóch beniaminków, czyli Stali Stalowa Wola – Kotwica Kołobrzeg będzie dostępna poprzez internet. Mecz będzie można śledzić na dwa sposoby. Pierwszą z nich jest strona internetowa sport.tvp.pl i aplikacja mobilna TVP Sport, zaś drugą usługa Betclic TV. Aby skorzystać z możliwości śledzenia meczu u bukmachera należy założyć konto z kodem promocyjnym GOALPL oraz wpłacić dowolne środki na depozyt.

Stal Stalowa Wola – Kotwica Kołobrzeg: kto wygra?

Stal Stalowa Wola – Kotwica Kołobrzeg: kursy bukmacherskie

Faworytem tego meczu według bukmachera Betclic jest Stal Stalowa Wola. Kurs na ich zwycięstwo wynosi 2.15, zaś na wygraną gości z Kołobrzegu nieco więcej, bo 3.28. Remis w tym spotkaniu został oszacowany na 3.23.

Stal Stalowa Wola Kotwica Kołobrzeg 2.13 3.25 3.28 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 sierpnia 2024 07:31 .

Gdzie oglądać mecz Stal Stalowa Wola – Kotwica Kołobrzeg? Spotkanie będzie można obejrzeć w internecie za pośrednictwem strony sport.tvp.pl, w aplikacji mobilnej oraz w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Stal Stalowa Wola – Kotwica Kołobrzeg? Mecz ten zostanie rozegrany w sobotę (3 sierpnia 2024 roku) o godzinie 14:30.



