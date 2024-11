Stal Mielec – Puszcza Niepołomice: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (10.11.2024)

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Jakub Mądrzyk

Stal – Puszcza: gdzie oglądać?

W pierwszym niedzielnym meczu 15. kolejki PKO Ekstraklasy Stal Mielec podejmie na własnym stadionie Puszczę Niepołomice. Drużyna Janusza Niedźwiedzia nie zdołała wygrać w czterech kolejnych spotkaniach ligowych, a w poprzednim tygodniu ulegli Rakowowi Częstochowa (0:1). Tymczasem zespół Żubrów, po serii ośmiu meczów bez zwycięstwa, w końcu przełamał złą passę, sensacyjnie pokonując Lecha Poznań (2:0), a gole strzelili Dawid Szymonowicz i Michail Kosidis. Zobacz nasze typy na spotkanie Stal Mielec – Puszcza Niepołomice.

Stal – Puszcza: transmisja w TV

Niedzielne spotkanie między Stalą Mielec a Puszczą Niepołomice będzie transmitowane w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenach Canal+ Sport 3 oraz Canal+ 360. Spotkanie skomentują Artur Kwiatkowski i Rafał Nahorny.

Stal – Puszcza: stream online

Starcie będzie też można śledzić w internecie, dzięki usłudze Canal+ Online, gdzie wystarczy wykupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich meczów PKO Ekstraklasy, ale także do spotkań Ligi Mistrzów.

Stal – Puszcza: kursy bukmacherskie

Stal Mielec Puszcza Niepołomice 1.92 3.50 3.80

Stal Mielec Puszcza Niepołomice 1.92 3.50 3.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 listopada 2024 08:00 .

Gdzie oglądać mecz Stal Mielec – Puszcza Niepołomice? Spotkanie będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ 360 i usłudze Canal+ online.

Kiedy odbędzie się spotkanie Stal Mielec – Puszcza Niepołomice? Mecz zostanie rozegrany w niedzielę, 10 listopada. Początek spotkania o godzinie 12:15.

