fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Stali Mielec

Stal Mielec – Piast Gliwice, gdzie oglądać

Stal Mielec – Piast Gliwice to pierwszy niedzielny mecz w ramach drugiej kolejki PKO Ekstraklasy. Obie ekipy przystąpią do spotkania w różnych nastrojach. Drużyna Kamila Kieresia ma za sobą remis z Cracovią (2:2). Z kolei podopieczni Aleksandara Vukovicia ulegli u siebie Lechowi Poznań (1:2).

W minionym sezonie oba zespoły rywalizowały ze sobą trzykrotnie. W każdym z tych starć górą byli Niebiesko-czerwoni. Po raz ostatni oba zespoły grały ze sobą w Mielcu w marcu tego roku. Wówczas Piast wygrał 2:0.

Stal Mielec – Piast Gliwice, transmisja na żywo w TV

Niedzielne starcie drugiej kolejki PKO Ekstraklasy będzie można zobaczyć w telewizji. Mecz w Mielcu będzie transmitowany na antenach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Rywalizacje skomentują Piotr Laboga i Michał Trela.

Stal Mielec – Piast Gliwice, transmisja online

Nie tylko w tradycyjnej telewizji będzie można zobaczyć niedzielny mecz. Dostęp do spotkania PKO Ekstraklasy zapewni również usługa CANAL+ online. Aktualnie dostępna jest atrakcyjna promocja pozwalająca na uzyskanie dostępu do pakietu z kanałami CANAL+. Wymaga ona rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony. Promocja pozwoli na wykupienie dostępu do pakietu już w cenie 39 złotych miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące. Przypominamy, że w standardowej ofercie miesięczny koszt pakietu CANAL+ to 54 zł. W ciągu trzech miesięcy można zatem zaoszczędzić aż 45 złotych!

3×39 zł miesięcznie za pakiet CANAL+ (bez zobowiązań)

Stal Mielec – Piast Gliwice, kursy bukmacherskie

Większe szanse na zwycięstwo w niedzielnej batalii mają według bukmacherów goście. Kurs na zwycięstwo Piast oscyluje w granicach 2.17.

Stal Mielec Piast Gliwice Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 lipca 2023 09:12 .

