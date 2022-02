PressFocus Na zdjęciu: Jakub Bartkowski i Kamil Grosicki

Stal – Pogoń: transmisja w telewizji oraz stream online. Portowcy ze Szczecina zagrają w piątej o trzecie ligowe zwycięstwo z rzędu, chcąc potwierdzić również swoje aspiracje w walce o mistrzowski tytuł. Mecz oczywiście obejrzymy w polskiej telewizji. Przedstawiamy również sposób, który pozwala na uzyskanie za darmo 30-dniowego dostępu do pakietu sportowego Polsat Box Go, w skład którego wchodzi między innymi kanał Canal+ Sport 3, na którym dostępne są transmisje z meczów Ekstraklasy.

Stal – Pogoń, gdzie oglądać

Pogoń Szczecin zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli i ma zaledwie dwa punkty straty do prowadzącego Lecha Poznań. W piątek stanie tym samym przed szansą objęcia prowadzenia. Potrzebuje do tego zwycięstwa w Mielcu, co nie powinno być dla niej problemem, jeżeli zagra na swoim poziomie.

Stal do piątkowego meczu przystąpi podbudowana ostatnią wygraną nad Wisłą Kraków, ale należy pamiętać, że Biała Gwiazda na starcie rundy znajduje się w fatalnej formie. Teraz drużynę Adama Majewskiego czeka znacznie trudniejsze zadanie i już zdobycie punktu powinno być dla niej zadowalające.

W Szczecinie zdają sobie jednak sprawę, że muszą wygrywać takie pojedynki, jeżeli chcą być realnym rywalem Lecha Poznań w walce o tytuł. Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Stal – Pogoń.

Stal – Pogoń, transmisja na żywo w TV

Piątkowe spotkanie, które odbędzie się ramach 22. kolejki PKO Ekstraklasy, naturalnie będziemy mogli obejrzeć “na żywo” w polskiej telewizji. Transmisja z meczu, który rozpocznie się o godzinie 20:30, będzie dostępna na kanałach Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 i Canal+ 4K Ultra HD. Komentarz do spotkania zapewni para Bartosz Gleń – Michał Żewłakow.

Stal – Pogoń: transmisja na żywo za darmo

Aby oglądać mecze za pośrednictwem Canal+ trzeba oczywiście posiadać odpowiedni pakiet, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Ale teraz, dzięki Fuksiarz zakłady bukmacherskie można zupełnie za darmo uzyskać dostęp do kanału Canal+ Sport 3, na którym dostępne są transmisje z Ekstraklasy. Bukmacher oferuje bowiem swoim klientom voucher na 30-dniowy dostęp do pakietu sportowego w usłudze Polsat Box Go, w jego skład wchodzi właśnie wspomniany kanał. Co trzeba zrobić, aby go odebrać?

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

To wszystko! Jeżeli spełnisz te warunki, w ciągu 48h otrzymasz od Fuksiarza dostęp do pakietu sportowego w Polsat Box Go i będziesz mógł przez najbliższy miesiąc oglądać za darmo mecze Ekstraklasy.

Stal – Pogoń, transmisja online

Transmisję za pośrednictwem internetu można obejrzeć w usłudze Canal+ online. Ale to nie jedyna opcja. Kanał Canal+ Sport 3, na którym transmitowany będzie między innymi piątkowy mecz w Mielcu jest również dostępny w ramach pakietu sportowego w usłudze Polsat Box Go. A powyżej przedstawiliśmy sposób dzięki któremu można uzyskać dostęp do niego na 30 dni zupełnie za darmo.

Stal – Pogoń, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy za faworyta jednego z pierwszych meczów 22. kolejki PKO Ekstraklasy uważają Pogoń Szczecin. Widać do wyraźnie po kursach oferowanych przez nich na ten mecz.

Stal Mielec Pogoń Szczecin 5.80 3.60 1.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 lutego 2022 14:32 .

