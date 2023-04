Stal Mielec - Korona Kielce: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W niedzielę w Mielcu dojdzie do starcia z udziałem dwóch drużyn walczących o trzymanie. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Korona Kielce - Stal Mielec

Stal – Korona, gdzie oglądać

Stal Mielec i Korona Kielce to dwie drużyny, które przed niedzielnym meczem legitymują się bilansem 35 punktów. Zespół Kamila Kieresia przystąpi do potyczki po dwóch spotkaniach bez zwycięstwa. Mielczanie przegrali z Pogonią (2:4) i zremisowali z Miedzią Legnica (1:1). Złocisto-krwiści są z kolei bez porażki od siedmiu meczów. W tym czasie zaliczyli między innymi remis z Zagłębiem Lubin (2:2), czy pokonali Jagiellonię Białystok (2:1). Oba zespoły wciąż nie mogą być pewny ligowego bytu.

Stal – Korona, transmisja na żywo w TV

Niedzielna batalia będzie do obejrzenia w telewizji. Spotkanie będzie emitowane na antenach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 2. Rywalizację skomentują Robert Skrzyński i Michał Trela.

Stal – Korona, transmisja online

Spotkanie PKO BP Ekstraklasy będzie można oglądać także w Internecie dzięki usłudze CANAL+ online. Dostępna jest atrakcyjna promocja pozwalająca na uzyskanie dostępu do pakietu z kanałami CANAL+. Wymaga ona rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony. Promocja pozwoli na wykupienie dostępu do pakietu już w cenie 39 złotych miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące. Przypominamy, że w standardowej ofercie miesięczny koszt pakietu CANAL+ to 49 zł. W ciągu trzech miesięcy można zatem zaoszczędzić aż 30 złotych!

Stal – Korona, kursy bukmacherskie

Według ekspertów faworytem rywalizacji są gospodarze. Kurs na zwycięstwo Stali oscyluje w granicach 2,25.

Stadion Stali Mielec Ekstraklasa Stal Mielec Korona Kielce 2.25 3.45 3.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 kwietnia 2023 12:24 .

