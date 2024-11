Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Sporting – Manchester City: gdzie oglądać?

Sporting Lizbona podejmie Manchester City w czwartej serii gier Ligi Mistrzów. Mistrzowie Anglii po tym jak bezbramkowo zremisowali z Interem, potem odnieśli dwa przekonujące zwycięstwa nad Slovanem Bratysława (4:0) i Spartą Praga (5:0). Dzięki temu ekipa Pepa Guardioli zajmuje trzecia lokatę. Portugalczycy również zgromadzili siedem punktów, pokonując Lille (2:0) i Sturm Graz oraz remisując z PSV Eindhoven (1:1). Sprawdź typy na mecz Sporting Lizbona – Manchester City.

Sporting – Manchester City: transmisja w TV

Transmisja spotkania Sporting – Man City w ramach 4. kolejki Ligi Mistrzów będzie dostępna w telewizji na antenie Canal+ Extra 3. Początek meczu w Lizbonie o godzinie 21:00.

Sporting – Manchester City: stream online

Dostęp do Canal+ Online za pośrednictwem którego możesz obejrzeć mecz Sporting – Manchester City, możesz wykupić także samodzielnie. Teraz pakiet Super Sport jest dostępny w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. W usłudze znajdą się również wszystkie spotkania PKO BP Ekstraklasy.

Sporting – Manchester City: kto wygra?

Sporting – Manchester City: kursy bukmacherskie

Według kursów bukmacherskich większe szanse na triumf we wtorkowym meczu ma Manchester City. Kurs na zwycięstwo drużyny Pepa Guardioli wynosi około 1.82. Jeśli twierdzisz, że komplet punktów zdobędzie Sporting, to taki typ został wyceniony na mniej więcej 4.25. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł.

Sporting Lizbona Manchester City 3.90 3.80 1.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 listopada 2024 09:37 .

Kiedy odbędzie się spotkanie Sporting Lizbona – Manchester City? Mecz odbędzie się we wtorek (5 listopada) na Estadio Jose Alvalade w Lizbonie o godzinie 21:00.

Gdzie oglądać mecz Sporting Lizbona – Manchester City? Spotkanie będzie transmitowane na antenie Canal+ Extra 3 oraz w usłudze Canal+ online.

