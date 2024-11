Sporting Lizbona – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (05.11.2024)

Sporting Lizbona - Manchester City: typy i kursy na mecz 4. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. W nadchodzącym spotkaniu mistrzowie Portugalii podejmą triumfatorów rozgrywek Premier League. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już we wtorek (5 listopada) o godzinie 21:00.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Josko Gvardiol

Sporting Lizbona Manchester City Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 listopada 2024 17:08 .

Sporting – Man City, typy bukmacherskie

Już we wtorek zostaną rozegrane spotkania w ramach 4. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Tego dnia w jednym z wieczornych meczów Sporting Lizbona przed własną publicznością podejmie Manchester City. Będzie to niezwykle interesujące starcie, bowiem spotkają się ze sobą mistrzowie swoich krajów. Ja uważam, że ostatecznie po triumf sięgnie drużyna dowodzona przez Pepa Guardiolę. Mój typ: wygrana Manchesteru City

Sporting – Man City, ostatnie wyniki

Sporting Lizbona obecnie prezentuje bardzo wysoką formę. Mistrzowie Portugalii w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli komplet zwycięstw (2:1 z Portimonense, 2:0 ze Sturmem Graz w Lidze Mistrzów, 3:0 z Famalicao, 3:1 z Nacional w Pucharze Portugalii oraz 5:1 z Estrelą).

Manchester City natomiast nie może się pochwalić tak dobrym bilansem pięciu ostatnich spotkań. W tym czasie “The Citizens” odnieśli trzy zwycięstwa (2:1 z Wolves, 5:0 ze Spartą Praga w Lidze Mistrzów i 1:0 z Southampton), a także ponieśli dwie porażek (1:2 z Tottenhamem w Pucharze Ligi Angielskiej oraz 1:2 z Bournemouth).

Sporting – Man City, historia

Ostatnie starcia między tymi zespołami miały miejsce w 2022 roku. Wówczas drużyny mierzyły się ze sobą na etapie 1/8 finału Ligi Mistrzów. Pierwsze starcie zakończyło się zwycięstwem Manchesteru City (5:0), natomiast w rewanżu był już remis (0:0).

Sporting – Man City, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, faworytem wtorkowej potyczki jest Manchester City. Jeśli rozważasz typ na wygraną “The Citizens”, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.76 – 1.82. W przypadku zwycięstwa Sportingu Lizbona natomiast sięgają nawet 4.15. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera Superbet. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł.

Sporting – Man City, kto wygra?

Sporting – Man City, przewidywane składy

Sporting – Man City, transmisja

Spotkanie między Sportingiem Lizbona a Manchesterem City będzie dostępne zarówno w telewizji, jak i internecie. Mecz obejrzysz na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 3 lub za pośrednictwem usługi CANAL+ online. Za pośrednictwem naszej strony możesz wykupić abonament za 65 zł/mies. w ofercie na rok. Cena uwzględnia rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe. Początek rywalizacji już we wtorek (5 listopada) o godzinie 21:00.

