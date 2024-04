PressFocus Na zdjęciu: Jarosław Hampel

Sparta Wrocław – Falubaz Zielona Góra, gdzie oglądać?

Piątkowy mecz we Wrocławiu zainauguruje rywalizację w nowym sezonie PGE Ekstraligi. Jeden z kandydatów do końcowego triumfu w rozgrywkach – Sparta Wrocław zmierzy się z beniaminkiem ligi Falubazem Zielona Góra. W roli wyraźnego faworyta do tej rywalizacji przystąpią gospodarze. Falubaz będzie chciał jednak udowodnić, że roczna przeprawa w występach w Ekstralidze była tylko wypadkiem przy pracy.

Najsilniejszymi punktami gospodarzy w tym sezonie powinni być Tai Woffinden i Maciej Janowski. Tymczasem ekipę z Zielonej Góry na sukcesów ma prowadzić bardzo dobrze znany miejscowym kibicom Jarosław Hampel.

Transmisja z piątkowego spotkania PGE Ekstraligi pomiędzy Spartą i Falubazem będzie dostępna w telewizji i za pośrednictwem internetu.

Sparta – Falubaz transmisja w TV

Mecz Betard Sparta Wrocław – Falubaz Zielona Góra odbędzie się w piątek (12 kwietnia) o godzinie 18:00. Transmisja z niego dostępna będzie na kanale Eleven Sports 1. Rywalizację mają skomentować Maciej Musiał i Maciej Markowski.

Sparta – Falubaz, transmisja online

Transmisja z meczu we Wrocławiu będzie dostępna także za pośrednictwem internetu. Ten, ale także wszystkie inne spotkania PGE Ekstraligi w sezonie 2024 można oglądać poprzez usługę CANAL+ online. Teraz możesz skorzystać z oferty i uzyskać dostęp na rok do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium z rabatem 240 zł względem standardowej oferty z miesięczna subskrypcją. Warunkiem jest wykupienie dostępu od razu na rok. Z promocji można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Kurs 200.00 na zwycięstwo Sparty lub Falubazu w ETOTO

Bardzo ciekawą promocję na całą 1. kolejkę Ekstraligi przygotował bukmacher ETOTO. Zakładając konto z kodem promocyjnym GOALMF będziesz mógł postawić na wygraną Sparty lub Falubazu po kursie 200.00. Stawiając zaledwie 1 zł masz bowiem szansę na zgarnięcie freeebetu o wartości 200 zł. Jak skorzystać z promocji?

Załóż konto w ETOTO z kodem GOALMF Dokonaj pierwszego depozytu w kwocie co najmniej 50 zł Zagraj pierwszy po rejestracji konta zwycięzcę meczu Sparta – Falubaz. Stawka musi wynosić dokładnie 1 zł Jeżeli zakład okaże się trafiony, otrzymasz freebet o wartości 200 zł

