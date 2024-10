SPP Sport Press Photo/Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Slovan – Man City, gdzie oglądać?

Teoretycznie łatwe zadanie czeka we wtorkowy wieczór zawodników faworyzowanego Manchesteru City. Podopieczni Josepa Guardioli w ramach 2. kolejki Ligi Mistrzów zmierzą się na wyjeździe ze Slovanem Bratysława. Obywatele rywalizację w nowej edycji rozgrywek rozpoczęli od bezbramkowego remisu z Interem Mediolan. Teraz odniesienie zwycięstwa jest ich obowiązkiem.

Trudno spodziewać się, aby Slovan był w stanie przeciwstawić się rywalowi z Premier League. Słowacy przed dwoma tygodniami dostali lekcję gry od szkockiego Cetliku, przegrywając w nim aż 1:5. Teraz będą starali się uniknąć kolejnej kompromitacji. Sprawdź typy na mecz Slovan – Manchester City.

Slovan – Manchester City, transmisja w TV

Spotkanie Slovan – Manchester City odbędzie się 1 października o godzinie 21:00. Niestety transmisja z tego spotkania nie będzie dostępna w tradycyjnej telewizji. Mecz będzie pokazywany na kanale CANAL+ Extra 6, który jest dostępny tylko w usłudze CANAL+ online.

Slovan – Manchester City, transmisja online

Mecz Slovan – Manchester City będzie można obejrzeć tylko za pośrednictwem usługi CANAL+ online. Dostęp do pakietu Super Sport, dzięki któremu będziesz mógł oglądać wszystkie mecze Ligi Mistrzów, uzyskasz teraz w cenie 65 zł miesięcznie przy ofercie rocznej. Z oferty skorzystasz rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Slovan – Manchester City, kto wygra?

Slovan – Manchester City, kursy bukmacherskie

Manchester City jest murowanym faworytem do zwycięstwa. Kursy oferowane przez bukmacherów nie pozostawiają co do tego wątpliwości.

Slovan Bratysława Manchester City 41.00 16.00 1.05 Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Gdzie obejrzeć mecz Slovan – PSG? Transmisja będzie dostępna ma kanale CANAL+ Extra 6 tylko w ramach usługi CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Slovan – PSG? Mecz rozegrany zostanie we wtorek (1 października) o godzinie 21:00.

