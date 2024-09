PressFocus Na zdjęciu: Phil Foden

Slovan Bratysława – Manchester City, typy bukmacherskie

Slovan zmagania w Lidze Mistrzów rozpoczął katastrofalnie, bo od wyjazdowej klęski z Celtikiem 1:5. Skoro mistrz Słowacji stracił aż pięć goli w Szkocji, to spotkanie przeciwko Manchesterowi City może skończyć się jeszcze boleśniejszą porażką. Tym bardziej, że Pep Guardiola i spółka w pierwszej kolejce zremisowali bezbramkowo z Interem. Angielski klub potrzebuje zatem podreperować swój bilans bramkowy. Sądzę, że misja ta zakończy się jego sukcesem. Mój typ: powyżej 4,5 bramki – TAK.

Slovan Bratysława – Manchester City, ostatnie wyniki

Broniący tytułu mistrzowskiego Slovan, staje na wysokości zadania, jeżeli chodzi o obronę tytułu. Zespół ten rozegrał osiem ligowych potyczek. Zdobył dotychczas 21/24 punkty. Oznacza to, że legitymuje się bilansem siedmiu zwycięstw i tylko jednej porażki. Ostatnio gracze z Bratysławy ograli na wyjeździe Michalovice 4:2.

Manchester City zespół często niemal doskonały. Nawet mistrz Anglii gubi jednak punkty, czego przykładem jest ostatnia kolejka Premier League i remis z Newcastle United (1:1). To rozczarowanie, ale nie żadna sportowa tragedia . Podobnie jak podział punktów w hitowym pojedynku z Arsenalem (2:2). W międzyczasie Manchester City awansował do kolejnej rundy Pucharu Ligi Angielskiej po wygranej 2:1 z Watfordem.

Slovan Bratysława – Manchester City, historia

Kluby te nie rywalizowały ze sobą ani razu. Wtorkowa potyczka w ramach drugiej kolejki Ligi Mistrzów, będzie zatem pierwszą w historii.

Slovan Bratysława – Manchester City, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, murowany faworytem wtorkowej potyczki jest Manchester City. Jeśli rozważasz typ na wygraną ekipy z Anglii, to kurs na takie zdarzenie wynosi 1.06. W przypadku sensacyjnego zwycięstwa mistrza Słowacji sięga on nawet 40.00.

Slovan Bratysława – Manchester City, kto wygra?

Slovan Bratysława – Manchester City, przewidywane składy

W tym wyjątkowym dla Slovana meczu nie zagra kontuzjowany Lukas Pauschek. Z tego samego powodu spotkanie prawdopodobnie opuści Kenan Bajric.

Najważniejszą informacją kadrową w Manchesterze City jest poważna kontuzja Rodriego. Poza Hiszpanem ze względu na urazy niedostępni pozostają Nathan Ake i Oscar Bobb.

Slovan Bratysława – Manchester City, transmisja

Spotkanie Slovan Bratysława – Manchester City w ramach drugiej kolejki Ligi Mistrzów można zobaczyć w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Spotkanie będzie transmitowane już o godzinie 21:00 na antenie CANAL+ EXTRA 6. Ponadto transmisję z rywalizacji zapewni platforma CANAL+ Online. Dostęp do drugiej z nich można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wybranych spotkań elitarnych rozgrywek, ale także do spotkań PKO BP Ekstraklasy, La Liga czy Premier League. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

