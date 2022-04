PressFocus Na zdjęciu: Luis Fernandez

Śląsk – Wisła: typy na mecz PKO Ekstraklasy. Mecz we Wrocławiu ma kluczowe znaczenie w walce o utrzymanie w Ektraklasie, bowiem naprzeciwko siebie staną dwie drużyny bezpośrednią w nią zaangażowane. Sprawdź jak obejrzeć ten mecz za darmo.

Stadion Miejski, Wroclaw Ekstraklasa Śląsk Wrocław Wisła Kraków 2.46 3.40 3.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 kwietnia 2022 09:01 .

Śląsk – Wisła, gdzie obejrzeć

Obie drużyny w ligowej tabeli przed poniedziałkowym spotkaniem dzielą tylko trzy punkty. W lepszej sytuacji są jednak wrocławianie, którzy plasują się na 14. miejscu. Wisła niezmiennie zajmuje miejsce w strefie spadkowej, ale nie traci nadziei i wierzy, że jest w stanie uratować Ekstraklasę. Mecz we Wrocławiu ma dla nich kluczowe znaczenie. Ewentualna porażka postawia ich w beznadziejnej sytuacji.

Wisła do poniedziałkowego meczu przystąpi podbudowana ostatnią wygraną 4:1 z Górnikiem Zabrze. Dla Białej Gwiazdy było to dopiero pierwsze zwycięstwo pod wodzą Jerzego Brzęczka. W Krakowie są przekonani, że nie ostatnie w tym sezonie. Do Wrocławia Wisła udaje się z tylko jednym celem, jakim jest wygrana.

Pierwszy pojedynek tych drużyn w tym sezonie zakończył się klęską gospodarzy. Wisła przed własną publicznością została rozbita przez Śląsk, aż 0:5. Czy Biała Gwiazda weźmie w poniedziałek rewanż? Sprawdź typy na mecz Śląsk – Wisła.

Śląsk – Wisła, transmisja na żywo w TV

Poniedziałkowe spotkanie we Wrocławiu będzie oczywiście można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja z meczu, który rozpocznie się o godzinie 15:00 będzie prowadzona na kanałach Canal+ Sport i Canal+ Sport 3. Pojedynek skomentują Robert Skrzyński i Remigiusz Jezierski.

Śląsk – Wisła: transmisja na żywo za darmo

Kanał Canal+ Sport 3, na którym będziemy mogli obejrzeć ten i inne mecze Ekstraklasy, jest jednym z kanałów wchodzących w skład pakietu sportowego w usłudze Polsat Box Go. Teraz dostęp do takiego pakietu na 30 dni można uzyskać zupełnie za darmo. Wystarczy spełnić dwa proste warunki promocji przygotowanej przez Fuksiarza.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 z pakietu sportowgo w Polsat Box Go.

Śląsk – Wisła, transmisja online

Stream online z poniedziałkowego meczu 29. kolejki PKO Ekstraklasy będzie także dostępny w usłudze Canal+ online. Aby mieć możliwość oglądać spotkania za jej pośrednictwem należy posiadać wykupiony odpowiedni pakiet. Powyżej przedstawiliśmy jednak inny sposób, który pozwala na obejrzenie tego meczu za pośrednictwem internetu zupełnie za darmo.

Śląsk – Wisła, kursy bukmacherskie

Ostatnia wygrana nad Górnikiem Zabrze nie wpłynęła na zmianę postrzegania Wisły przez bukmacherów. Według nich większe szanse na zdobycie kompletu punktów w poniedziałkowe popołudnie ma Śląsk Wrocław.

