Śląsk – Wisła Kraków to jeden z czterech meczów w ramach 29. kolejki PKO Ekstraklasy. Obie ekipy w tej kampanii walczą o utrzymanie, co sprawia, że potyczka na Stadionie Miejskim zapowiada się bardzo ciekawie. Zapoznają się z zapowiedzią tego starcia, w której znajdziesz typy, kursy i przewidywane składy.

Stadion Miejski, Wroclaw Ekstraklasa Śląsk Wrocław Wisła Kraków 2.46 3.40 3.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 kwietnia 2022 08:36 .

Śląsk Wrocław – Wisła Kraków, typy na mecz i przewidywania

Wisła Kraków w ostatnim starciu ze Śląskiem Wrocław doznała bolesnej lekcji piłki nożnej, przegrywając aż 0:5. Spodziewamy się zatem chęci zemsty ze strony Białej Gwiazdy, co może być prognostykiem otwartego meczu z obu stron. Biorąc takie rozwiązanie pod uwagę, to liczymy na gole z obu stron. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Śląsk Wrocław – Wisła Kraków, sytuacja kadrowa

Żadna z ekip nie zagra w swoim optymalnym ustawieniu w poniedziałek. Wrocławianie będą osłabieni brakiem takich zawodników jak: Petr Schwarz, Caye Quintana, czy Daniel Leo Gretarsson. Tymczasem w zespole z Krakowa nie będą mogli zagrać: Jakub Błaszczykowski, Patryk Plewka i Mateusz Młyński.

Śląsk Wrocław – Wisła Kraków, ostatnie wyniki

Śląsk Wrocław do starcia z Wisłą Kraków podejdzie, będąc już od dwóch meczów bez wygranej. Ekipa Piotra Tworka tydzień temu podzieliła się punktami z Rakowem Częstochowa (1:1). Wcześniej natomiast przegrała z Lechem Poznań (0:1).

Podopieczni Jerzego Brzęczka z kolei w ostatnim meczu w PKO Ekstraklasie pokonali przekonująco zabrzański Górnik (4:1). Tym samym wiślacy nie przegrali w żadnym z dwóch ostatnich bojów ligowych, bo na początku kwietnia zremisowali z Piastem Gliwice (2:2).

Śląsk Wrocław – Wisła Kraków, historia

W sześciu ostatnich potyczkach między obiema drużynami ani razu górą nie była Wisła Kraków. Cztery razy triumfował natomiast Śląsk, a dwie potyczki zakończyły się remisem.

Śąsk Wrocław – Wisła Kraków, kursy

Eksperci bukmacherscy mają twardy orzech do zgryzienia ze wskazaniem zdecydowanego faworyta do zwycięstwa w tej potyczce.

Śląsk Wrocław – Wisła Kraków, przewidywane składy

Śląsk: Szromnik – Tamas, Bejger, Golla, Stiglec Olsen, Mączyński, Janasik, Pich, Jastrzembski, Exposito

Wisła: Kieszek – Gruszkowski, Sadlok, Frydrych, Hanousek, Kuveljić, Poletanović, Savić, Manu, Hugi, Ondrasek.

Śląsk Wrocław – Wisła Kraków, transmisja meczu

Mecz z udziałem Śląska Wrocław i Wisły Kraków będzie oczywiście transmitowany w polskiej telewizji. Spotkanie będzie dostępne na antenach Canal+ Sport i Canal+ Sports 3. Potyczka zacznie się w poniedziałek o godzinie 15:00.