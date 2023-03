fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Śląska Wrocław

Śląsk Wrocław – Stal Mielec, gdzie oglądać

Śląsk Wrocław przed rozegraniem sobotniej potyczki legitymuje się bilansem 29 punktów. Jednocześnie Wojskowi są bez zwycięstwa od dwóch meczów, w których ulegli Rakowowi Częstochowa (1:4) i zremisowali z Cracovią (1:1).

Stal Mielec jest natomiast zespołem, który jest bezpośrednim sąsiadem Śląska w tabeli PKO Ekstraklasy. Drużyna Adama Majewskiego ma na swoim koncie cztery z rzędu porażki. Ostatnio mielczanie ulegli Legii Warszawa (0;2).

Śląsk Wrocław – Stal Mielec, transmisja na żywo w TV

Rywalizacja na Stadionie Miejskim we Wrocławiu będzie transmitowana w telewizji. Mecz będzie emitowany na stacjach CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Starcie rozpocznie się o godzinie 12:30.

Śląsk Wrocław – Stal Mielec, transmisja online

Pierwsze sobotnie starcie w PKO Ekstraklasie oczywiście będzie można zobaczyć też dzięki usłudze CANAL+ Online. Standardowy abonament obejmujący dostęp do kanałów CANAL+ kosztuje 49 zł miesięcznie, jednak korzystając z naszej oferty, przez pierwsze trzy miesiące będziecie płacić jedynie 20 zł. W związku z tym zaoszczędzicie 87 zł. Godne uwagi jest to, że subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Śląsk Wrocław – Stal Mielec, kursy bukmacherskie

Eksperci widzą w roli faworyta gospodarzy. Kurs na wiktorię Śląska oscyluje w granicach 2,27.

Stadion Miejski, Wroclaw Ekstraklasa Śląsk Wrocław Stal Mielec 2.27 3.40 3.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 marca 2023 02:12 .