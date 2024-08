Śląsk Wrocław - Riga FC: Transmisja w TV i Online. Już w czwartek dojdzie do rewanżowego starcia pomiędzy zespołem Jacka Magiery a drużyną z Łotwy. Sprawdź gdzie obejrzeć mecz Śląsk - Riga.

PressFocus Na zdjęciu: Aleks Petkov

Śląsk Wrocław Riga FC Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 sierpnia 2024 06:19 .

Śląsk – Riga, gdzie oglądać?

Już w czwartek dojdzie do rewanżowego spotkania w eliminacjach Ligi Konferencji Europy pomiędzy Śląskiem Wrocław a Rigą FC. Pierwszy mecz nie poszedł po myśli polskiego zespołu, który poległ przed wyjazdową publicznością 0:1. Piłkarze Jacka Magiery notują fatalny start sezonu, przez co wielu przewiduje ich odpadnięcie z europejskich pucharów.

Riga FC natomiast na formę nie musi narzekać. Łotewski zespół praktycznie od początku lipca wygrywa wszystkie mecze, jak leci. Prawdopodobnie jednak wyjazd do Wrocławia będzie ich najcięższym zadaniem w tym okresie.

Śląsk – Riga, transmisja w TV

Spotkanie pomiędzy Śląskiem Wrocłąw a Rigą FC będzie można obejrzeć w telewizji. Mecz będzie transmitowany na Polsacie, Polsat Sport Fight oraz Polsat Sport Premium 3 PPV.

Śląsk – Riga, transmisja online

Zbliżający się mecz będzie można śledzić także w internecie. Spotkanie będzie emitowane również na platformie Polsat Box Go, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych, a także na Smart TV.

Śląsk – Riga, kto awansuje dalej?

Kto awansuje do dalszej fazy? Śląsk Wrocław 0% Riga FC 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Śląsk Wrocław

Riga FC

Śląsk – Riga, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, faworytem czwartkowej rewanżowej rywalizacji jest Śląsk Wrocław. Jeśli rozważasz typ na wygraną polskiego zespołu, to kursy na takie zdarzenie wynoszą około 1.66. Natomiast jeśli rozważasz zwycięstwo drużyny z Rygi, to oscylują one wokół 5.10. W przypadku remisu kurs sięga nawet 3.82.

Śląsk Wrocław Riga FC 1.72 4.00 4.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 sierpnia 2024 06:19 .

Gdzie obejrzeć mecz Śląsk – Riga? Mecz będzie transmitowany na Polsacie, Polsat Sport Fight oraz Polsat Sport Premium 3 PPV, a także na platformie Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się mecz Śląsk – Riga? Spotkanie zostanie rozegrane w czwartek, 1 sierpnia, o godzinie 20:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.