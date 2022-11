PressFocus Na zdjęciu: Yuri Ribeiro

Śląsk Wrocław – Legia Warszawa: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Legia spróbuje zamknąć rok zwycięstwem we Wrocławiu. Legioniści nie zawiodą? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

Śląsk – Legia, gdzie oglądać

W Śląsku Wrocław próżno szukać stabilizacji. Na przestrzeni pięciu ostatnich meczów wrocławianie pokonali w Pucharze Polski Lecha Poznań, by później przegrać z ostatnią w tabeli Miedzią Legnica.

Ten chaos spróbuje wykorzystać Legia Warszawa. Wojskowi wygrali dwa ostatnie mecze w lidze i wciąż próbują trzymać dystans do Rakowa. Obecnie wynosi on siedem punktów i priorytetem jest, by sytuacja nie pogorszyła się przed długą przerwą.

Śląsk – Legia, transmisja na żywo w TV

Niedzielne spotkanie we Wrocławiu obejrzysz na CANAL+ 4K Ultra, CANAL+ Premium, CANAL+ Sport 3.

Śląsk – Legia, transmisja online

Pojedynek pomiędzy Śląskiem a Legią zapowiada się emocjonująco. Masz możliwość, by obejrzeć go za pośrednictwem internetu. Już tłumaczymy, co po kolei musisz zrobić. Po pierwsze, otwórz stronę CANAL+ Online. Następnie skorzystaj z naszej oferty, wykupując abonament, a za miesiąc korzystania z aplikacji zapłacisz jedynie 49 złotych.

Śląsk – Legia, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów przewagę w nadchodzącym starciu mają piłkarze gości.

Stadion Miejski, Wroclaw Ekstraklasa Śląsk Wrocław Legia Warszawa 3.40 3.40 2.27 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 listopada 2022 08:27 .

