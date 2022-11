PressFocus Na zdjęciu: Josue

Śląsk Wrocław – Legia Warszawa: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. W 17. kolejce polskiej ekstraklasy zmierzą się ze sobą podopieczni Ivana Djurdjevicia oraz Kosty Runjaicia. Czy Legia Warszawa zbliży się do Rakowa Częstochowa po tej serii gier? Początek starcia w niedzielę 13 listopada o godzinie 17:30.

Stadion Miejski, Wroclaw Ekstraklasa Śląsk Wrocław Legia Warszawa 3.40 3.60 2.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 listopada 2022 08:41 .

Śląsk Wrocław – Legia Warszawa, typy i przewidywania

W niedzielę 13 listopada o godzinie 17:30. Śląsk Wrocław podejmie u siebie Legię Warszawa w meczu w ramach 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Gospodarze grają w kratkę, a goście z kolei od kilku tygodni prezentują równy bardzo dobry poziom i przed tą serią gier są wiceliderem tabeli ze stratą siedmiu oczek do Rakowa Częstochowa.

Śląsk Wrocław przegrał 3 z ostatnich 5 spotkań u siebie przeciwko Legii Warszawa, a dodatkowo drużyna ze stolicy jest faworytem według bukmacherów. Nasz typ: zwycięstwo Legii Warszawa.

STS 2.15 Wygrana Legii Warszawa Zagraj!

Śląsk Wrocław – Legia Warszawa, sytuacja kadrowa

Nie wiadomo, czy w kadrze gości znajdzie się Artur Jędrzejczyk, który walczył z czasem o wyjazd na mundial. Doświadczony defensor ostatecznie został powołany przez Czesława Michniewicza, ale nie jest pewne, czy Kosta Runjaić będzie mógł z niego skorzystać już w niedzielę. W drużynie Śląska Wrocław na pewno nie zagra kontuzjowany Michał Szromnik.

Śląsk Wrocław – Legia Warszawa, ostatnie wyniki

Śląsk Wrocław w poprzedniej kolejce Ekstraklasy przegrał z Miedzią Legnica (0:1), a wcześniej wygrał z Wisłą Płock (2:1). Legia Warszawa natomiast z pięciu ostatnich meczów we wszystkich rozgrywkach odniosła cztery zwycięstwa i zanotowała jeden remis – w pojedynku przeciwko Pogoni Szczecin (1:1).

Śląsk Wrocław – Legia Warszawa, historia

Na pięć ostatnich spotkań pomiędzy tymi zespołami Legia Warszawa wygrała aż cztery, a Śląsk Wrocław odniósł tylko jedno zwycięstwo. Ostatnie starcie obu ekip zakończyło się wynikiem 1:0 dla ekipy ze stolicy, a na listę strzelców wpisał się wówczas Paweł Wszołek.

Śląsk Wrocław – Legia Warszawa, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego meczu na Tarczyński Arena są goście. Kurs na wygraną Legii Warszawa wynosi mniej więcej 2.15, a typ na zwycięstwo gospodarzy, którymi w tym spotkaniu są piłkarze Śląska Wrocław, to około 3.40. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.60. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Śląsk Wrocław Remis Legia Warszawa 3.40 3.60 2.15 3.40 3.55 2.14 3.40 3.60 2.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 listopada 2022 08:41 .

Śląsk Wrocław – Legia Warszawa, przewidywane składy

Śląsk: Leszczyński – Bejger, Poprawa, Gretarsson – Konczkowski, Olsen, Leiva, Garcia – Schwarz, Yeboah – Quintana

Legia: Tobiasz – Johansson, Rose, Nawrocki – Wszołek, Slisz, Kapustka, Josue, Mladenović – Rosołek, Carlitos

Śląsk Wrocław – Legia Warszawa, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Canal+ Premium, Canal+ 4K Ultra oraz Canal+ Sport 3. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 49 zł miesięcznie. Początek meczu na Tarczyński Arena w niedzielę 13 listopada o godzinie 17:30.

Zakład bez ryzyka 100 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Sprawdź! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.