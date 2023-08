fot. Imago / Patryk Pindral / 400mm.pl / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Mikael Ishak

Śląsk Wrocław – Lech Poznań, gdzie oglądać

Śląsk Wrocław jest ekipą, która miała w tym sezonie zacząć walczyć o coś więcej niż tylko ligowy byt. Rzeczywistość jest jednak taka, że Wojskowi w trzech meczach wywalczyli tylko punkt. Przegrali z kolei z Zagłębiem Lubin (1:2) i Stalą Mielec (1:3).

Lech Poznań ma natomiast za sobą wtopę na scenie europejskiej. Podopieczni Johna van den Broma nie dali rady Sparcie Trnawa. Tym samym aktualnie mogą skupić się tylko na występach w PKO Ekstraklasie oraz Fortuna Pucharze Polski.

Zobacz pozostałe typy na dziś, by wiedzieć, jak stworzyć jak najlepszy kupon u bukmachera!

Śląsk Wrocław – Lech Poznań, transmisja na żywo w TV

Niedzielna batalia będzie transmitowana w telewizji. Spotkanie będzie emitowane na antenach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3 od godziny 17:30.

Śląsk Wrocław – Lech Poznań, transmisja online

Mecz we Wrocławiu będzie można śledzić nie tylko w tradycyjnej telewizji. Spotkanie będzie emitowane dzięki usłudze CANAL+ online, z której można korzystać także na urządzeniach mobilnych z systemami Android oraz iOS, a także na SMART TV. Przy tej okazji zachęcamy do skorzystania ze specjalnej oferty CANAL+, dzięki której możecie oszczędzić 45 zł. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony, przez pierwsze trzy miesiące za abonament zapłacicie jedynie 39 zł, a w kolejnych 54 zł miesięcznie. Co ważne, subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Śląsk Wrocław – Lech Poznań, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przekonują, że faworytem potyczki są goście. Kurs na zwycięstwo Lecha wynosi 1.90. Tymczasem wariant z wygraną Śląska kształtuje się na poziomie 4.20.

Śląsk Wrocław Lech Poznań Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 sierpnia 2023 05:53 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.