fot. Imago / Łukasz Sobala / PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Jan Urban

Śląsk – Górnik, gdzie oglądać

Śląsk Wrocław jest dzisiaj pozytywną niespodzianką w elicie. Drużyna Jacka Magiery podejdzie do niedzielnej potyczki po zwycięstwie nad Wartą Poznań (1:0). Jednocześnie ekipa z Tarczyński Arena może pochwalić się siedmioma z rzędu zwycięstwami ligowymi, co skutkuje tym, że po rozegraniu dziesięciu ligowych meczów jest liderem rozgrywek.

Górnik Zabrze to natomiast zespół, mający za sobą porażkę z Zagłębiem Lubin (0:2). Drużyna 14-krotnych mistrzów Polski w tym starciu zagrała ofensywnie, ale nieskutecznie. Tym samym zabrzanie mają na swoim koncie dwie z rzędu porażki, znajdując się niespodziewanie w strefie spadkowej.

Śląsk – Górnik, transmisja na żywo w TV

Niedzielne spotkanie będzie można obejrzeć w telewizji. Transmisja ze spotkania będzie emitowana na antenach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Mecz zacznie się o godzinie 12:30. Skomentują go Robert Skrzyński i Wojciech Jagoda.

Śląsk – Górnik, transmisja online

Rywalizację będzie można oglądać nie tylko w tradycyjnej formie, ale też dzięki usłudze internetowej. Transmisja z meczu dostępna będzie również dla użytkowników CANAL+ online. Teraz dostęp do niej można uzyskać w promocyjnej cenie. W ofercie rocznej miesięczny koszt dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ wynosi tylko 39 zł, co pozwala w porównaniu do standardowej oferty zaoszczędzić 180 zł. Z oferty można skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Śląsk – Górnik, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? Wygraną Śląska 67% Wygraną Górnika 33% Remisem 0% 27 + Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Śląska

Wygraną Górnika

Remisem

Śląsk – Górnik, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przekonują, że faworytem do zwycięstwa w niedzielnym meczu są gospodarze, Kurs na zwycięstwo Śląska oscyluje w granicach 2.15. Z kolei opcja na wygraną Górnika kształtuje się w wysokości 3.55.

Śląsk Wrocław Górnik Zabrze Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 października 2023 09:07 .

