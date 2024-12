Sandecja - Puszcza Niepołomice to pierwszy mecz w ramach 1/8 finału Pucharu Polski. Emocji nie zabraknie. Sprawdź, czy starcie będzie transmitowane w internecie lub w telewizji.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Puszczy Niepołomice

Sandecja Nowy Sącz Puszcza Niepołomice Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 grudnia 2024 10:43 .

Sandecja – Puszcza, gdzie oglądać?

Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od kwietnia 2023 roku. Od tamtej porty sporo się zmieniło. Puszcza Niepołomice awansowała do PKO BP Ekstraklasy. Z kolei Sandecja Nowy Sącz walczy dzisiaj o awans do Betclic 2. Ligi. Gospodarze wtorkowej potyczki przystąpią do rywalizacji, będąc od 5 października bez porażki, licząc wszystkie rozgrywki. Z kolei ekipa Tomasza Tułacza w dwóch ostatnich występach ligowych okazywała się lepsza kolejno od Śląska Wrocław (1:0) i Widzewa Łódź.

Sandecja – Puszcza, transmisja w TV

Wtorkowe spotkanie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja z meczu Sandecja Nowy Sącz – Puszcza Niepołomice zacznie się o godzinie 12:00 na antenie TVP Sport.

Sandecja – Puszcza, transmisja online

Nie tylko w tradycyjny sposób będzie można oglądać potyczkę z udziałem ekip z PKO BP Ekstraklasy i Betclic 3. Ligi. Emisja potyczki Sandecja Nowy Sacz – Puszcza Niepołomice dostępna będzie w interncie na stronie TVPSport.pl oraz w aplikacji TVP Sport, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych i Smart TV.

Sandecja – Puszcza, kto awansuje?

Kto awansuje do 1/4 finału Pucharu Polski? Sandecja

Puszcza Sandecja

Puszcza 0 Votes

Sandecja – Puszcza, kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają goście. Typ na wygraną Puszczy Niepołomice kształtuje się w wysokości 1.80. Remis wyceniono na 3.45-3.60. Z kolei opcję na ewentualne zwycięstwo Sandecji Nowy Sącz wyceniono na 4.35-4.60.

Gdzie obejrzeć mecz Sandecja – Puszcza? Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na antenie TVP Sport oraz stronie internetowej TVPSport.pl. Kiedy odbędzie się mecz Sandecja – Puszcza? Spotkanie zostanie rozegrane we wtorek (3 grudnia) o godzinie 12:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.