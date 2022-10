Resovia – ŁKS Łódź: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (23.10.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Ruis Lopez Pirulo

Resovia – ŁKS Łódź: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Już w niedzielę walczący o awans ŁKS zmierzy się na wyjeździe z, będącą w dobrej formie, Resovią. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

Resovia – ŁKS, gdzie oglądać

Resovia Rzeszów przeżywa świetny okres. Po efektownym zwycięstwie w derbach, Sovia powstrzymała Ruch Chorzów, po czym pokonała Chojniczankę. Do tego sprawiła niespodziankę, ogrywając w Pucharze Polski Cracovię.

Za to ŁKS mocno wyhamował. Co prawda wygrał ostatnie starcie w lidze, ale wcześniej zanotował serię czterech kolejnych remisów. To wyrzuciło łodzian ze strefy bezpośredniego awansu do Ekstraklasy. Ewentualny triumf w Rzeszowie może znacznie poprawić sytuację Rycerzy Wiosny.

Resovia – ŁKS, transmisja na żywo w TV

Transmisja ze spotkania meczu Fortuna 1 Ligi nie będzie dostępna w tradycyjnej telewizji.

Resovia – ŁKS, transmisja za darmo

Istnieje jednak sposób, aby niedzielny mecz obejrzeć zupełnie za darmo. Polsat Box Go daje bowiem teraz darmowy dostęp na 30 dni dla naszych użytkowników. Umożliwia to promocja przygotowana przez Fuksiarz zakłady bukmacherskie. Przedstawiamy krok po kroku co trzeba zrobić, aby z niej skorzystać.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Jeżeli spełnisz powyższe dwa warunki, w ciągu 48h godzin otrzymasz od Fuksiarza drogą mailową darmowy dostęp do pakietu sportowego w Polsat Box Go. Dzięki temu będziesz mógł przez najbliższe 30 dni oglądać mecze Fortuna 1 Ligi.

Resovia – ŁKS, transmisja online

Mecz w Rzeszowie dostępny będzie na stronie i w aplikacji Polsat Box Go. By uzyskać dostęp do transmisji wykup odpowiedni, sportowy abonament na stronie polsatboxgo.pl.

Resovia – ŁKS, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy dają delikatnie większe szanse na sukces zespołowi gospodarzy.

1. liga Resovia ŁKS Łódź 2.65 3.33 2.91 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 października 2022 07:26 .

