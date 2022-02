fot. PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Red Bull Salzburg – Bayern Monachium to jeden z tych meczów, w którym wielu widzi przyszłego finalistę Ligi Mistrzów. Bawarczycy do starcia na Red Bull Arena podejdą w roli zdecydowanego faworyta. Aczkolwiek przedstawiciele ligi austriackiej zamierzają pokusić się o niespodziankę. Zapoznaj się z wiadomościami, gdzie starcie Red Bull Salzburg – Bayern Monachium można zobaczyć w telewizji i za darmo w internecie.

Red Bull Salzburg – Bayern Monachium, gdzie oglądać

Niemieccy giganci na pierwsze spotkanie w 2022 roku w elitarnych rozgrywkach udali się do Salzburga oddalonego zaledwie o 150 kilometrów od Monachium. W powszechnej opinii wyłonienie zwycięzcy jest formalnością.

Bayern podchodzi do tego starcia w roli zdecydowanego faworyta. Austriacka ekipa wychodzi natomiast z założenia, że nie ma rzeczy niemożliwych. Skoro receptę na Bawarczyków znalazł ostatnio Bochum, wygrywając 4:2 z mistrzami Niemiec, to Red Bull Salzburg nie traci nadziei.

Po raz ostatni team z Salzburga mierzył się z Bayernem w listopadzie 2020 roku. Na stadionie w Austrii monachijska drużyna urządziła sobie z rywalami rzeź niewiniątek, wygrywając 6:2. W rewanżu na Allianz Arena gospodarze wygrali 3:1.

Red Bull Salzburg – Bayern Monachium transmisja na żywo w TV

Konfrontacja z udziałem austriackiej i niemieckiej ekipy będzie dostępna w telewizji. Mecz Red Bull Salzburg – Bayern Monachium można zobaczyć na antenach TVP 1 i Polsat Sport Premium 1. U publicznego nadawcy rywalizację skomentują Dariusz Szpakowski i Sebastian Mila. Tymczasem na stacji z Grupy Polsat sprawozdawcami będą Marcin Feddek i Roman Kołtoń.

Red Bull Salzburg – Bayern Monachium, transmisja online

Starcie Red Bull Salzburg – Bayern Monachium będzie można śledzić również online. Transmisja z tej potyczki będzie dostępna na stronie internetowej TVPSport.pl oraz dzięki aplikacji mobilnej TVP Sport, która jest dostępna nie tylko na urządzenia mobilne, ale również na telewizory z systemem Android.

Większość praw do meczów Ligi Mistrzów w Polsce posiada jednak Grupa Polsat. Mecze elitarnych rozgrywek emitowane są na dedykowanych antenach Polsat Sport Premium 1 i Polsat Sport Premium 2, gdzie oprócz samych spotkań są także studia do meczów oraz dogłębne analizy i skróty po każdym dniu meczowym. Kanały można oglądać także w internecie poprzez platformę Polsat Box Go, która jest dostępna zarówno tradycyjnie z poziomu przeglądarki internetowej, jak i dzięki aplikacjom dostępnym na urządzenia z systemem Android lub iOS.

Red Bull Salzburg – Bayern Monachium, transmisja za darmo

