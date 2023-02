PressFocus Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real Madryt – Valencia: transmisja TV oraz stream online. Królewscy nie mogą sobie w czwartkowy wieczór pozwolić na stratę punktów, jeżeli marzą jeszcze o zdobyciu mistrzowskiego tytułu w tym sezonie. Sprawdź jak obejrzeć mecz Realu Madryt, również za darmo.

Real Madryt – Valencia, gdzie oglądać

Real Madryt do zaległego spotkania z Valencią przystąpi mając aż osiem punktów straty do prowadzącej Barcelony. Królewscy stoją więc pod ścianą i jeżeli chcą pozostać w grze o mistrzostwo Hiszpanii muszą w czwartkowym meczu sięgnąć po komplet punktów. Przystąpią do tego pojedynku w roli wyraźnego faworyta.

Valencia ostatnich tygodni nie może zaliczyć do udanych i będzie jej ciężko o sprawienie niespodzianki na Santiago Bernabeu. W meczu nie powinno jednak zabraknąć emocji, bowiem jego stawka dla obu drużyn jest bardzo wysoka. Sprawdź typy na mecz Real Madryt – Valencia.

Real Madryt – Valencia, transmisja na żywo w TV

Czwartkowe spotkanie 17. kolejki La Liga pomiędzy Realem Madryt i Valencią rozpocznie się o godzinie 21:00 i będzie transmitowane na kanale CANAL+ Sport. Pojedynek skomentują Patryk Mirosławski i Sebastian Chabiniak.

Real Madryt – Valencia: transmisja na żywo za darmo

Mecz Real Madryt – Valencia zupełnie za darmo będzie można obejrzeć w usłudze STS TV. Dostęp do niej można uzyskać w bardzo prosty sposób, spełniając dwa warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu Real Madryt – Valencia zostanie odblokowany

Real Madryt – Valencia, transmisja online

Korzystając z internetu mecz można oglądać także w usłudze CANAL+ online, która w ofercie “Wielka Piłka” daje dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium. Teraz możesz uzyskać go w atrakcyjnej cenie, oszczędzając 60 zł, jeżeli zdecydujecie się na półroczną subskrypcję. Aby skorzystać z oferty wystarczy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony.

Real Madryt – Valencia, kursy bukmacherskie

Real Madryt jest według bukmacherów zdecydowanym faworytem do zdobycia trzech punktów w czwartkowym meczu. Tak prezentują się aktualne kursy na ten mecz.

Real Madryt Valencia CF 1.36 5.50 8.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 lutego 2023 17:40 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin