Real Madryt – Rayo Vallecano: gdzie oglądać? Mecz Realu dzisiaj (01.02.2026)

Real Madryt – Rayo Vallecano: transmisja na żywo w TV oraz online. Sprawdź, gdzie oglądać ten mecz 22. kolejki hiszpańskiej La Liga.

ZUMA Press, Inc./ Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe (Girona FC - Real Madryt)

Real Madryt – Rayo Vallecano: gdzie oglądać za darmo?

Mecz Real Madryt – Rayo Vallecano możesz obejrzeć całkowicie za darmo w serwisie STS TV. To legalna transmisja online udostępniana przez bukmachera STS, który pokazuje spotkania LaLiga po szybkiej rejestracji i postawieniu dowolnego zakładu.

Rejestracja i odblokowanie transmisji zajmują tylko kilka minut — nawet jeśli mecz już się rozpoczął.

Aby uzyskać dostęp do darmowej transmisji meczu Real Madryt – Rayo Vallecano:

Zarejestruj konto w STS z kodem GOAL (kliknij tutaj), Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł, Wejdź w sekcję „Zakłady live” i wybierz transmisję Real Madryt – Rayo Vallecano.

Po wykonaniu tych kroków transmisja w STS TV uruchomi się automatycznie. Mecz możesz oglądać na komputerze, telefonie lub tablecie, bez dodatkowych opłat.

Real Madryt – Rayo Vallecano: gdzie obejrzeć?

Spotkanie Real Madryt – Rayo Vallecano zostanie rozegrane w niedzielę, 1 lutego 2026 roku, o godzinie 14:00. Mecz odbędzie się w ramach 22. kolejki hiszpańskiej LaLiga. Transmisja telewizyjna w Polsce dostępna będzie na kanale Eleven Sports 1.

Real Madryt – Rayo Vallecano: stream online

Stream online z meczu Real Madryt – Rayo Vallecano dostępny będzie w STS TV. Po rejestracji konta z kodem GOAL i postawieniu zakładu za minimum 2 zł można oglądać spotkanie na żywo bez opłat abonamentowych.

Gdzie oglądać mecz Real Madryt – Rayo Vallecano za darmo?

Darmową transmisję meczu Real Madryt – Rayo Vallecano udostępnia STS TV. Wystarczy założyć konto z kodem GOAL i postawić dowolny zakład.

Kiedy mecz Real Madryt – Rayo Vallecano?

Mecz Real Madryt – Rayo Vallecano odbędzie się w niedzielę, 1 lutego 2026 roku, o godzinie 14:00.

Real Madryt – Rayo Vallecano: gdzie transmisja TV?

Transmisja telewizyjna meczu Real Madryt – Rayo Vallecano w Polsce odbędzie się na kanale Eleven Sports 1.

