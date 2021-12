Real Madryt – Inter: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (07.12.2021)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Real Madryt – Inter Mediolan to bez wątpienia jeden z najciekawszych wtorkowych meczów w ramach szóstej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Obie drużyny w ostatnim czasie notują regularnie zwycięstwa, co dodaje dodatkowego smaczku rywalizacji. W pierwszym boju między obiema ekipami górą byli zawodnicy Królewskich, więc Nerazzurri mają zaległe rachunki do wyrównania. Sprawdź, gdzie w telewizji i internecie będzie dostępne starcie Real Madryt – Inter Mediolan.

Mecz Real Madryt – Inter Mediolan dzisiaj, gdzie oglądać

Real Madryt podejdzie do wtorkowej potyczki, mogąc pochwalić się passą ośmiu kolejnych zwycięstw. Inter Mediolan legitymuje się natomiast serię pięć wygranych meczów z rzędu.

Podopieczni Carlo Ancelottiego mają za sobą wygrane starcie z Realem Sociedad (2:0). Ekipa Simone Inzaghiego ma z kolei za sobą wygraną batalię z AS Romą (3:0).

W każdym z czterech ostatnich meczów między obiema ekipami za każdym razem lepsi byli zawodnicy Los Blancos, licząc wszystkie rozgrywki. Po raz ostatni Real grał z Interem dokładnie 15 września, wygrywając wówczas 1:0 po trafieniu Rodrygo.

Mecz Real Madryt – Inter Mediolan, transmisja TV

Spotkanie Real Madryt – Inter Mediolan będzie oczywiście do zobaczenia w telewizji. Transmisja ze starcia, które odbędzie się na Estadio Santiago Bernabeu, będzie miała miejsce na Polsat Sport Premium 1.

Real Madryt – Inter Mediolan, transmisja online

Bój Real Madryt – Inter Mediolan będzie dostępny online. Transmisja ze starcia będzie dostępna na platformie Polsat Box Go dostępnej na urządzenia mobilne, ale również z poziomu przeglądarki internetowej.

Real Madryt – Inter Mediolan, kursy bukmacherskie

Zdaniem ekspertów bukmacherskich faworytem dzisiejszej potyczki są gospodarze. Według Superbet zakłady bukmacherskie kurs na zwycięstwo Interu wynosi 3,45. Wariant z ewentualną wygraną Realu został natomiast oszacowany na 2,32 w forBET zakłady bukmacherskie.

Real Madryt Inter Mediolan 2.42 3.60 3.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7. grudnia 2021 12:27 .

Gdzie obejrzeć mecz Real Madryt – Inter Mediolan? Spotkanie Real – inter, które rozegrane zostanie w ramach Ligi Mistrzów, będzie można obejrzeć na antenie Polsat Sport Premium 1. Kiedy odbędzie się mecz Real Madryt – Inter Mediolan? Spotkanie pomiędzy Realem a Interem rozegrane zostanie 7 grudnia (wtorek) o godzinie 21:00.

