Radomiak Radom – Legia Warszawa: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (13.03.2026)

Radomiak Radom - Legia Warszawa to mecz w ramach 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie odbędzie się na stadionie im. Braci Czachorów w piątek (13 marca) o godz. 20:30. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz w TV i online.

Radomiak – Legia: gdzie oglądać?

Radomiak Radom podejmie Legię Warszawa na stadionie im. Braci Czachorów w meczu 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W zespole Zielonych w ostatnim czasie sporo się dzieje. Z posadą trenera pożegnał się Goncalo Feio, który wcześniej wdał się w awanturę z lokalnym politykiem. W ubiegły weekend Radomianie przegrali z GKS-em Katowice (0:1) i zajmują obecnie 10. miejsce w tabeli.

W Warszawie natomiast widać poprawę wyników po objęciu drużyny przez Marka Papszuna. Legioniści pozostają niepokonani od pięciu spotkań i mają teraz doskonałą okazję, by wydostać się ze strefy spadkowej. W poprzedniej serii gier Legia pokonała Cracovię (1:0) po trafieniu Milety Rajovicia.

Radomiak – Legia: transmisja w TV

Mecz Radomiak Radom – Legia Warszawa będzie dostępny w telewizji na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. Krzysztof Marciniak i Tomasz Wieszczycki skomentują rywalizację.

Radomiak – Legia: stream online

Spotkanie Radomiaka Radom z Legią Warszawa obejrzysz również w internecie. Potyczka będzie transmitowana w serwisie streamingowym CANAL+ online.

Radomiak – Legia: kursy bukmacherskie

Radomiak Legia Warszawa 3.15 3.50 2.75

