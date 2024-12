Radomiak - GKS Katowice to mecz 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Beniaminek się zrewanżować za porażkę w pierwszym starciu. Sprawdź, gdzie będzie można znaleźć transmisję spotkania.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze GKS-u Katowice

Radomiak – GKS Katowice: gdzie oglądać?

Zmagania w ramach 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy zacznie batalia w Radomiu z udziałem Radomiaka i GKS-u Katowice. Drużyna Bruno Baltazara przystąpi do potyczki, chcąc wrócić na zwycięski szlak po dwóch z rzędu porażkach. Zieloni przegrali kolejno ze Stalą Mielec (1:2) i Motorem Lublin (0:1). Trójkolorowi mają natomiast za sobą cenne zwycięstwo nad Lechią Gdańsk (2:0).

Radomiak – GKS Katowice: transmisja w TV

Piątkowe starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Radomiak – GKS Katowice zacznie się o godzinie 18:00. Mecz będzie emitowany na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport 5.

Radomiak – GKS Katowice: transmisja online

Transmisja tego starcia dostępna będzie także w usłudze CANAL+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich starć Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Teraz dostęp możesz uzyskać w cenie 65 zł miesięcznie.

Radomiak – GKS Katowice: kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że odrobinę większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Radomiaka kształtuje się w wysokości 2.25. Remis wyceniono na 3.60. Z kolei opcję na zwycięstwo GKS-u Katowice wyceniono na 3.20.

Radomiak GKS Katowice 2.25 3.60 3.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 grudnia 2024 09:50 .

Gdzie oglądać spotkanie Radomiak – GKS Katowice? Mecz będzie transmitowany w telewizji na antenach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 5 i w internecie w usłudze CANAL+ Online. Kiedy odbędzie się spotkanie Radomiak – GKS Katowice? Mecz odbędzie się w piątek (6 grudnia) o godzinie 18:00.

