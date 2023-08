Imago/Mikolajx arbanell Na zdjęciu: Josue

Puszcza – Legia, gdzie oglądać

Dość szybko piłkarze Puszczy Niepołomice przekonali się, że poziom gry w Ekstraklasie jest dużo wyższy, aniżeli w 1. lidze. Beniaminek po trzech kolejkach ma tylko trzy punkty na koncie, a dno ligowej tabeli coraz bliżej. O powiększenie swojego dorobku może być niezwykle trudno z rozpędzoną Legią.

Podopieczni Kosty Rujnaicia jak na razie są bezbłędni i wygrali oba mecze ligowe. Jeśli w niedzielę dopiszą do konta trzecie zwycięstwo, mogą wskoczyć na pozycję lidera tabeli. Byłoby to ważne z mentalnego punktu widzenia przed rewanżem w eliminacjach do Ligi Konferencji z Austrią Wiedeń.

Koniecznie sprawdźcie też nasze typy na mecz Puszcza Niepołomice – Legia Warszawa.

Puszcza – Legia, transmisja na żywo TV

Niedzielny mecz Puszczy Niepołomice z Legią Warszawa obejrzycie na antenie CANAL+Sport i CANAL+Sport 3. Początek rywalizacji już o godzinie 17:30

Puszcza – Legia, transmisja online

Mecz Puszcza – Legia możecie ibejrzeć także w Internecie. Spotkanie będzie transmitowane w usłudze CANAL+ online, z której można korzystać także na urządzeniach mobilnych i na SMART TV. Warto skorzystać ze specjalnej oferty CANAL+, która pozwala oszczędzić 45 zł. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony, przez pierwsze trzy miesiące abonament kosztować będzie jedynie 39 zł, a w kolejnych 54 zł miesięcznie. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Puszcza – Legia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przed niedzielnym meczem nie dają Puszczy zbyt wielkich szans na zwycięstwo. Kurs na gospodarzy wynosi aż 5.10, podczas gdy typ na wygraną Legii Warszawa to 1.76.

Puszcza Niepołomice Legia Warszawa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 sierpnia 2023 08:41 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.