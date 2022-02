PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

PSG – Saint Etienne: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W sobotę lider Ligue 1 spróbuje zatrzeć negatywne wrażenie, jakie pozostawił w ostatnim meczu z Nantes. Przeciwnikiem PSG będzie walczące o utrzymanie, acz będące w dobrej formie St. Etienne. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

PSG – Saint Etienne, gdzie oglądać

Fani Paris Saint-Germain przeszli w ostatnim czasie drogę z nieba do piekła. Ich ulubieńcy zaprezentowali swoją najlepszą wersję, tłamsząc u siebie Real Madryt. Kilka dni później w kiepskim stylu przegrali zaś w lidze z Nantes. Trzeba jednak przyznać, że porażka ta nie miała ogromnego znaczenia – paryżanie i tak mają przewagę trzynastu punktów nad resztą stawki.

Ich rywal nie będzie z najwyższej półki, ale gospodarze sobotniego meczu muszą uważać. AS Saint Etienne walczy co prawda o utrzymanie w Ligue 1 (ma zaledwie punkt przewagi nad strefą spadkową), ale ostatnie cztery ligowe mecze w ich wykonaniu to remis i trzy zwycięstwa. Przyjadą zatem na Parc des Princes w wysokiej dyspozycji.

PSG – Saint Etienne, transmisja na żywo w TV

Prawa do transmitowania spotkań Ligue 1 są w Polsce podzielone pomiędzy Canal+ i Eleven Sports. Sobotnie starcie lidera obejrzysz zatem za pośrednictwem nSport+, Eleven Sports 2 oraz Eleven Sports 4.

PSG – Saint Etienne, transmisja za darmo

PSG – Saint Etienne, transmisja online

Starcie dostępne będzie również w internecie. Musisz jedynie wejść na stronę www.canalplus.com i wykupić odpowiedni abonament.

PSG – Saint Etienne, kursy bukmacherskie

PSG to zdecydowany lider stawki. W sobotę podejmie on u siebie rywali walczących o utrzymanie. Nic dziwnego, że bukmacherzy upatrują w gospodarzach zdecydowanych faworytów.

Paris Saint-Germain Saint-Etienne 1.19 9.00 16.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 lutego 2022 13:00 .

