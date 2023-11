Paris Saint-Germain - AS Monaco: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Już w piątek czeka nas wielki hit Ligue 1. Czy mistrzowie Francji sprostają wyzwaniu? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

IMAGO / ZUMA Wire Na zdjęciu: Kylian Mbappe

PSG – Monaco, gdzie oglądać

Zakończyła się już przerwa reprezentacyjna, więc do gry wracają wszystkie najsilniejsze ligi. I już w piątek otrzymamy prawdziwy szlagier francuskiej Ligue 1. Paris Saint-Germain podejmie na własnym stadionie AS Monaco. Rzecz jasna, faworytem pozostają gospodarze, ale były klub Kyliana Mbappe traci do lidera zaledwie trzy punkty. Z pewnością przyjezdni z Księstwa nie odstawią nogi ani na centymetr.

PSG – Monaco, transmisja na żywo w TV

Piątkowy mecz obejrzysz na kanale Eleven Sports 1.

PSG – Monaco, transmisja online

Nadchodzący pojedynek możesz też obejrzeć za pośrednictwem internetu. Wejdź na stronę CANAL+ Online. Skorzystaj z naszej oferty, wykupując abonament, a za miesiąc usługi zapłacisz jedynie 54 złotych! Tym samym w skali 12-miesięcy możesz zaoszczędzić aż 240 złotych.

1-miesięczny dostęp – 54 zł (przy wykupieniu rocznej oferty)

PSG – Monaco, kursy bukmacherskie

Paryżanie pozostają zdecydowanymi faworytami najbliższego meczu.

Paris Saint-Germain AS Monaco

