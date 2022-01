PressFocus Na zdjęciu: Marco Verratti

PSG – Brest: transmisja za darmo oraz stream online. Paris Saint-Germain do sobotniego spotkania w ramach 21. kolejki Ligue 1 przystąpią z nadzieją na powrót na zwycięską drogą. Ostatnie tygodnie nie były bowiem udane dla paryżan. Sprawdź, gdzie obejrzysz pojedynek PSG z Brest zupełnie za darmo.



PSG Ligue 1



15.01.2022 21:00



Parc des Princes

Brest

Mecz PSG dzisiaj, gdzie oglądać

Paris Saint-Germain cały czas znajduje się w komfortowej sytuacji w walce o mistrzowski tytuł. Nad plasującymi się za plecami drużynami Nice i Marsylii ma bezpieczną kilkupunktową przewagę. Byłaby ona znacznie wyższa, gdyby nie nieoczekiwana seria remisów w ostatnich tygodniach. Podopieczni Mauricio Pochettino podzielili się punktami w czterech z pięciu ostatnich ligowych meczów. Teraz nadchodzi najwyższy czas, aby wrócić na zwycięską ścieżkę.

Paryżanie do sobotniego spotkania przystąpią oczywiście w roli zdecydowanego faworyta. Goście wybiegną na murawę Parc des Princes nie posiadając żadnych argumentów, które mogłyby wskazywać na to, że są w stanie sprawić niespodziankę.

Kibice PSG oczekują od swojego zespołu tylko zwycięstwa. Czy tym razem piłkarze francuskiego giganta nie zawiodą i zapiszą na swoje konto komplet punktów. Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz PSG – Brest.

Mecz PSG dzisiaj, transmisja na żywo w TV

Prawami do transmisji meczów Ligue 1 w Polsce dysponują stację Canal+ i Eleven Sports. Sobotnie spotkanie na Parc des Princes oczywiście również będziemy mogli obejrzeć na żywo. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 20:45 będzie transmitowany na kanałach Canal+ Sport, Eleven Sports 2, Eleven Sports 4. Aby mieć do nich dostęp trzeba oczywiście posiadać wykupiony odpowiedni pakiet. Jest jednak sposób, który pozwala na obejrzenie meczu zupełnie z darmo. Przedstawiamy go poniżej.

Mecz PSG: transmisja na żywo za darmo

PSG – Brest, transmisja online

Sobotnie spotkanie obejrzymy również za pośrednictwem internetu. Transmisja będzie dostępna w usłudze Canal+ online oraz na internetowej stronie elevensports.pl. Wymagane jest oczywiście posiadanie wykupionego pakietu. Jeżeli takiego nie macie, warto rozważyć skorzystanie z oferty bukmachera STS, który udostępnia transmisje z meczów na swojej stronie internetowej. Co trzeba zrobić? Opisaliśmy to nieco wyżej.

PSG – Brest, kursy bukmacherskie

PSG jest murowanym faworytem do odniesienia zwycięstwa. Wątpliwości w tej kwestii nie mają bukmacherzy. Strata punktów przez paryżan ich zdaniem nie wchodzi w grę.

Paris Saint-Germain Brest 1.28 6.85 11.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15. stycznia 2022 11:21 .

