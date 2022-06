PressFocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński i Axel Witsel

Polska – Belgia: transmisja w telewizji oraz stream online. W ostatnim czerwcowym meczu w ramach Ligi Narodów reprezentacja Polski będzie miał okazję do rewanżu na Belgach za wysoką porażkę w pierwszym meczu. Biało-czerwoni tym razem zagrają przed własną publicznością, a mecz oczywiście będzie można obejrzeć w telewizji. Sprawdź na jakich kanałach będzie dostępna transmisja i jak uzyskać zupełnie za darmo dostęp do transmisji w internecie.

Polska – Belgia, gdzie obejrzeć

6:1 dla Belgii – takim wynikiem zakończył się pierwszy pojedynek obu drużyn w tej edycji Ligi Narodów. Podopieczni Czesława Michniewicza o swoim występie w Brukseli chcą jak najszybciej zapomnieć, a już we wtorek będą mieli doskonałą okazję do zmazania plamy. Obie reprezentacje zmierzą się ze sobą na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Reprezentacja Polski nie wybiegnie na murawę w roli faworyta, ale na pewno nie zabraknie jej determinacji. Biało-czerwoni zdają sobie sprawę, że przed tygodniem zawiedli i zrobią wszystko, aby się zrehabilitować. Czy to wystarczy na potencjał jakim dysponuje reprezentacja Belgii?

Bilans dotychczasowych konfrontacji obu zespołów jest wyrównany. Czy we wtorkowy wieczór która z drużyn zanotuje zwycięstwo, a może mecz zakończy się podziałem punktów. Sprawdź typy na mecz Polska – Belgia.

Polska – Belgia, transmisja na żywo w TV

Ostatnie czerwcowe spotkanie Ligi Narodów pomiędzy reprezentacjami Polski i Belgii rozegrane zostanie we wtorek o godzinie 20:45. Transmisja z meczu będzie dostępna na kanałach Polsat Sport Premium 1, TVP1 i TVP Sport.

Mecz z Tetrykami

Wtorkowe spotkanie będzie również okazją do spędzenia wieczoru z Tetrykami Leszkiem Milewskim i Kubą Olkiewiczem, a także ich gościem Juliuszem Sipiką. Cała trójka, w swoim niepowtarzalnym stylu omówi wydarzenia na murawie Stadionu Narodowego w Warszawie.

Polska – Belgia: transmisja na żywo za darmo

Mecz będzie można także obejrzeć za darmo za pośrednictwem internetu. Pozwala na to między innymi promocja przygotowania przez Fuksiarza, który pozwala na odebranie darmowego 30-dniowego dostępu do usługi Polsat Box Go. Co trzeba zrobić? Wyjaśniamy.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 z pakietu sportowgo w Polsat Box Go.

Polska – Belgia, transmisja online

Jeżeli chcesz obejrzeć mecz za pośrednictwem internetu masz dwie możliwości. Jedną z nich jest skorzystanie z promocji przygotowanej przez Fuksiarza (opis powyżej) i odebranie darmowego dostępu do Polsat Box Go. Drugą jest obejrzenie spotkania na internetowej stronie TVP Sport.

Polska – Belgia, kursy bukmacherskie

Choć spotkanie rozegrane zostanie w Warszawie, a Belgowie wybiegną na murawę bez kilku ważnych zawodników, to właśnie drużyna gości ma zdaniem bukmacherów większe szanse na zwycięstwo w tym meczu.

Polska Belgia 3.35 3.65 2.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 czerwca 2022 11:58 .

