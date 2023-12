IMAGO / Krzysztof Cichomski / Newspix Na zdjęciu: Rafał Kurzawa

Pogoń Szczecin – Warta Poznań, gdzie oglądać

Dla Pogoni Szczecin będzie to już trzeci mecz w ciągu ośmiu dni. W ubiegły piątek Portowcy przegrali z Górnikiem w Zabrzu 0:1, a we wtorek pokonali ekipę ze Śląska w Pucharze Polski. Drużyna Gustafssona potrzebowała jednak do tego dogrywki. Warta Poznań również ma za sobą mecz w Pucharze Polski z Jagiellonią Białystok. Zespół Szulczka zgubił jednak formę i pozostaje bez zwycięstwa w czterech ostatnich meczach.

Pogoń Szczecin – Warta Poznań, transmisja na żywo w TV

Spotkanie Pogoń – Warta będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K Ultra. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 20:30.

Pogoń Szczecin – Warta Poznań, transmisja online

Piątkowy pojedynek będzie można również obejrzeć w CANAL+ Online. CANAL+ przygotował promocję, dzięki której możesz zaoszczędzić 45 zł. Za dostęp do pakietu z kanałami CANAL+ przez pierwsze trzy miesiące zapłacisz jedynie 39zł/mies., natomiast miesięczny abonament w przypadku standardowej oferty kosztuje 54 zł. Warto nadmienić, że subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Pogoń Szczecin – Warta Poznań, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem tego meczu jest Pogoń Szczecin. Kursy na zwycięstwo Portowców oscylują wokół 1,55.

Pogoń Szczecin Warta Poznań 1.48 4.75 7.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 grudnia 2023 11:13 .

Gdzie obejrzeć mecz Pogoń – Warta? Mecz będzie transmitowany w CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3 oraz w CANAL+ Online. Kiedy jest mecz Pogoń – Warta? Mecz rozpocznie się w piątek, 8 grudnia, o godzinie 20:30.

