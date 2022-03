PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Pogoń Szczecin – Radomiak Radom: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W 24. kolejce Ekstraklasy Pogoń Szczecin spróbuje otrząsnąć się po bolesnym ciosie, otrzymanym w starciu z Lechem Poznań (0:3). Portowcy utracili fotel lidera, a teraz na ich drodze stanie Radomiak, który w weekend przełamał się, pokonując Lechię Gdańsk. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz online.

Pogoń Szczecin – Radomiak Radom, gdzie oglądać

Jeszcze przed tygodniem kibice Pogoni Szczecin byli niezwykle rozentuzjazmowani. Ich ulubieńcy ciągnęli serię kolejnych spotkań bez porażki i zasiedli na fotelu lidera. Starcie z Lechem Poznań brutalnie wyrwało ich z tej sielanki. Kolejorz wygrał aż 3:0, spychając Portowców na drugie miejsce w lidze.

A w piątek czeka ich kolejne niełatwe starcie. Radomiak Radom notował kiepskie wejście w rundę wiosenną, ale w ubiegły weekend pewnie wypunktował Lechię Gdańsk. Gracze trenera Banasika okupują czwarte miejsce i wciąż snują plany o grze w europejskich pucharach. Powrócić na zwycięską ścieżkę nie będzie zatem Pogoni prosto, ale jeśli się to uda, z pewnością wzrośnie morale drużyny.

Sprawdź nasze typy na mecz Pogoń Szczecin – Radomiak Radom.

Pogoń Szczecin – Radomiak Radom, transmisja na żywo w TV

Pojedynek w ramach 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy obejrzysz na aż trzech kanałach: Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 oraz Canal+ 4K Ultra.

Pogoń Szczecin – Radomiak Radom, transmisja za darmo

Mecz obejrzysz też za pośrednictwem internetu. Wystarczy, że wejdziesz na stronę www.canalplus.com i wykupisz odpowiedni abonament. Powyżej wyjaśniliśmy też, jak uzyskać dostęp do transmisji ze spotkania Pogoń – Radomiak za darmo.

Pogoń Szczecin – Radomiak Radom, kursy bukmacherskie

Pogoń może dostała potężny cios od Lecha, ale wciąż pozostaje w walce o mistrzostwo kraju. Według bukmacherów gospodarze są wyraźnym faworytem piątkowego starcia.

Pogoń Szczecin Radomiak 1.77 4.05 5.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 marca 2022 10:35 .

