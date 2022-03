PressFocus Na zdjęciu: Jean Carlos i piłkarze Radomiaka Radom

Pogoń – Radomiak: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. W jednym z piątkowych spotkań 24. kolejki o powrót na zwycięski tor walczyć będą Portowcy, których czeka jednak pojedynek z rewelacją obecnego sezonu.

Pogoń – Radomiak, typy na mecz i przewidywania

Nie ma wątpliwości, że faworytem piątkowego meczu jest Pogoń, która będzie także chciała za wszelką cenę zrehabilitować się swoim kibicom za porażkę z Lechem Poznań. Radomiak do Szczecina przyjedzie podbudowany ostatnią wygraną z Lechią, ale należy również pamiętać o jego słabszych wcześniejszych występach.

Pogoń w tym sezonie u siebie doznała tylko jednej porażki, ale z drugiej strony zmierzy się z drużyną, która w końcówce ubiegłego roku mogła pochwalić się serią czterech kolejnych wyjazdowych wygranych. Po stronie gospodarzy wydają się być jednak także umiejętności, dlatego w tym meczu stawiamy na Pogoń z podpórką w postaci remisu oraz dorzucamy zakład na maksymalnie trzy gole w meczu. Nasz typ: 1X i poniżej 3,5 bramki

Pogoń – Radomiak, sytuacja kadrowa

Pogoń do piątkowego spotkania przystąpi poważnie osłabienia. Na murawie nie zobaczymy między innymi Kamila Grosickiego, który jest chory i nie będzie w stanie pomóc drużynie. Do dyspozycji trenera Kosty Runjaicia nie będą również Gorgon, Malec, Smoliński, Zech i Żurawski.

Pogoń – Radomiak, ostatnie wyniki

Pogoń Szczecin jeszcze przed tygodniem zajmowała fotel lidera PKO Ekstraklasy. Portowcy wskoczyli na pierwsze miejsce dzięki zdobyciu kompletu punktów w trzech pierwszych meczach w tym roku – z Piastem Gliwice (2:0), Zagłębiem Lubin (2:1) i Stalą Mielec (1:0). Przed tygodniem drużynie prowadzonej przez Kostę Runjaicia przyszło się mierzyć w meczu na szczycie z Lechem Poznań. W Szczecinie Kolejorz nie dał szans gospodarzom, pewnie wygrał 3:0 i wrócił na czoło ligowej tabeli.

Radomiak początku 2022 roku nie mógł zaliczyć do udanych. W trzech pierwszych kolejkach po zimowej przerwie zdobył tylko jeden punkt – 1:1 z Wisłą Płock, 0:1 z Rakowem Częstochowa i 1:3 z Wartą Poznań. Beniaminek z Radomia przed tygodniem stanął jednak na wysokości zadania i odniósł dziesiąte zwycięstwo w tym sezonie, pokonując u siebie 2:0 Lechię Gdańsk. Dzięki tej wygranej przeskoczył ją w ligowej tabeli i obecnie plasuje się na czwartym miejscu.

Pogoń – Radomiak, historia

Na boiskach Ekstraklasy obie drużyny mierzyły się tylko raz, a pojedynek ten miał miejsce w ramach 7. kolejki obecnego sezonu. Rozegrane we wrześniu ubiegłego roku spotkanie zakończyło się remisem 1:1. Goście ze Szczecina długo prowadzili w tym meczu po trafieniu Piotra Parzyszka, ale gospodarzom rzutem na taśmę udało się doprowadzić do wyrównania za sprawą Leandro.

Pogoń – Radomiak, kursy

Bukmacherzy mają w tym swojego faworyta i jest nim drużyna Pogoni Szczecin. Kursy na wygraną Portowców kształtują się w okolicy 1.70. Z kolei wygrana Radomiaka w piątkowy wieczór “wyceniana” jest na ponad 5.00.

Pogoń – Radomiak, przewidywane składy

Pogoń: Stipica – Bartkowski, Triantafyllopoulous, Łasicki, Mata – Kucharczyk, Dąbrowski, Kowalczyk, Biczachczjan, Kurzawa – Zahović

Radomiak: Majchrowicz – Jakubik, Rossi, Cichocki, Abramowicz – Leandro, Luizao, Filipe Nascimento, Luis Machado – Angielski, Rondon

Pogoń – Radomiak, transmisja meczu

Piątkowy mecz to jeden z ciekawiej zapowiadających się pojedynków 24. kolejki PKO Ekstraklasy i oczywiście obejrzymy go “na żywo” w polskiej telewizji. Spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 20:30, będzie transmitowane na kanałach Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 i Canal+ 4K Ultra HD.

