Pogoń – Legia: transmisja w TV i stream online. W niedzielne popołudnie w Szczecinie rozegrane zostanie jedno z najciekawiej zapowiadających się spotkań 30. kolejki. Portowcy będą w nim walczyć o pozostanie w grze o mistrzostwo Polski. Sprawdź na jakich kanałach obejrzysz ten pojedynek i jak uzyskać dostęp do transmisji za darmo.

Pogoń – Legia, gdzie obejrzeć

Pogoń Szczecin znalazła się w trudnej sytuacji w walce o mistrzostwo Polski. W środę Portowcy przegrali 1:2 z Rakowem Częstochowa i obecnie zajmują trzecie miejsce w tabeli, mając trzy punkty straty właśnie do Rakowa oraz do Lecha Poznań. W Szczecinie zdają sobie sprawę, że aby marzyć o mistrzowskim tytule muszą celować w zdobycie kompletu punktów do końca sezonu.

Pierwszym zadaniem Pogoni będzie pokonania w niedzielnym meczu u siebie Legii Warszawa, która w ostatnich czterech spotkaniach odniosła tylko jedno zwycięstwo i aktualnie plasuje się na dziesiątym miejscu w tabeli. Portowcy nie mogą jednak liczyć w żadnym wypadku na taryfę ulgową ze strony drużyny prowadzonej przez Aleksandara Vukovicia.

W pierwszym pojedynku obu zespołów w tym sezonie górą była Pogoń, która na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej wygrała 2:0. Czy Legia weźmie rewanż? Sprawdź typy na mecz Pogoń – Legia.

Pogoń – Legia, transmisja na żywo w TV

Transmisja z niedzielnego pojedynku Pogoni Szczecin z Legią Warszawa będzie dostępna na kanałach Canal+ Premium, Canal+ Sport 3 i Canal+ 4K Ultra HD. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 17:30, skomentują Marcin Rosłoń i Tomasz Wieszczycki.

Pogoń – Legia: transmisja na żywo za darmo

Kanał Canal+ Sport 3, na którym będzie można obejrzeć niedzielne spotkanie Pogoni z Legią, wchodzi w skład pakietu sportowego w usłudze Polsat Box Go. A teraz możesz uzyskać do niego dostęp za darmo na 30 dni. Co trzeba zrobić? Wystarczy spełnić dwa warunki oferty przygotowanej przez Fuksiarza.

Pogoń – Legia, transmisja online

Spotkanie Pogoni z Legią obejrzymy oczywiście także za pośrednictwem internetu. Powyżej przedstawiliśmy jeden ze sposobów i to zupełnie darmowy. Drugim jest skorzystanie z usługi Canal+ online, do której należy wykupić dostęp.

Pogoń – Legia, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów większe szanse na zwycięstwo w niedzielnym meczu mają gospodarze. Kursy na wygraną gości przekraczają natomiast 4.50.

Pogoń Szczecin Legia Warszawa 1.92 3.70 4.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 kwietnia 2022 09:37 .

