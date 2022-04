Pogoń – Legia: typy, kursy, zapowiedź (24.04.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Pogoń Szczecin

Pogoń Szczecin – Legia Warszawa: typy, kursy, zapowiedź. W ostatnim niedzielnym pojedynku 30. kolejki PKO Ekstraklasy Pogoń Szczecin zmierzy się z Legią Warszawa. Dla Portowców, którzy w środku tygodnia przegrali arcyważny mecz z Rakowem Częstochowa jakakolwiek strata punktów w tym spotkaniu może oznaczać definitywne odpadnięcie z wyścigu o mistrzostwo Polski. Legioniści natomiast walczą o jak najlepszą lokatę w tabeli, aby zmazać plamę z początku rozgrywek. Początek hitu o godzinie 17:30.

Pogoń – Legia, typy i przewidywania

Faworytem spotkania są Portowcy, którzy muszą ten mecz wygrać, aby dać sobie jeszcze szansę na mistrzostwo Polski. Portowcy dobrze spisuje się na przestrzeni całego sezonu, choć zawodzą w decydujących momentach, co pokazują spotkania z Rakowem czy Wisłą Płock, gdy ciąży na nich presja. Legia z kolei w ostatnich spotkaniach znów zgubiła formę notując dwie porażki i jeden remis w trzech ostatnich starciach. Naszym zdaniem w niedzielnym spotkaniu ta tendencja nie zostanie odwrócona, a z kompletu punktów będzie cieszył się zespół ze Szczecina. Nasz typ: zwycięstwo Pogoni – TAK.

Pogoń – Legia, sytuacja kadrowa

Pogoń przystąpi do niedzielnego spotkania na pewno bez kontuzjowanych Kacpra Smolińskiego oraz Alexa Gorgona. Występ Sebastiana Kowalczyka stoi pod znakiem zapytania, ponieważ zawodnik zmaga się z lekkim urazem stawu skokowego po meczu z Jagiellonią. Natomiast żaden zawodnik Portowców nie musi pauzować za nadmiar kartek. Co ciekawe, aż dziewięciu zawodników jest zagrożonych pauzą w kolejnym spotkaniu przeciwko Śląskowi Wrocław. Są to Kamil Drygas, Damian Dąbrowski, Michał Kucharczyk, Rafał Kurzawa, Sebastian Kowalczyk, Kamil Grosicki, Kostas Triantafyllopoulos, Piotr Parzyszek, a także Maciej Żurawski.

W drużynie z Warszawy na pewno nie zobaczymy Jędrzejczyka, który musi odpocząć za nazbieranie już ośmiu żółtych kartek w sezonie oraz Charatina, który musi odpokutować czerwoną kartkę w meczu z Lechem Poznań. Ponadto kłopoty zdrowotne mają Cezary Miszta, Mateusz Hołownia, Mattias Johansson i Maik Nawrocki, których w niedzielę także najprawdopodobniej na murawie nie zobaczymy. Do tych dobrych wiadomości dla warszawskiej Legii należy powrót po kontuzjach Artura Boruca, Pawła Wszołka i Rafaela Lopesa. Tydzień temu do gry wrócił już Bartosz Kapustka.

Pogoń – Legia, ostatnie wyniki

Ostatnie pięć spotkań w wykonaniu Pogoni Szczecin do trzy zwycięstwa (Jagiellonia, Górnik Łęczna, Wisła Kraków) oraz dwie porażki (Raków, Wisła Płock). Co ciekawe, Portowcy tylko raz w ostatnich sześciu pojedynkach zachowali czyste konto. Po 30 rozegranych spotkaniach szczecinianie zajmują trzecie miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy tracąc do prowadzącej dwójki Lecha i Rakowa trzy oczka.

Legia Warszawa to dziesiąty zespół PKO Ekstraklasy. Warszawianie uzbierali dotychczas 36 punktów – tyle samo, co jedenasta Warta Poznań oraz cztery mniej od dziewiątego Górnika Zabrze. Jednak w ostatnim czasie zespół ze stolicy zgubił dobrą formę z marca i notuje serię trzech meczów bez zwycięstwa i odnosząc tylko jeden triumf w ostatnich pięciu spotkaniach. Legioniści pokonali 2:1 Lechię Gdańsk, zremisowali z Rakowem oraz Lechem Poznań, oraz przegrali z zespołem z Częstochowy w półfinale Pucharu Polski i Piastem Gliwice.

Pogoń – Legia, historia

W 13. kolejce PKO Ekstraklasy Pogoń ograła przy Łazienkowskiej warszawską Legię 2:0. Bramki dla Portowców zdobywali w tamtym spotkaniu Zahović oraz Kurzawa. Jednak bilans historyczny zdecydowanie leży po stronie stołecznej drużyny. Jak dotąd obie ekipy mierzyły się ze sobą 105 razy, z czego Legia triumfowała aż w 64 pojedynkach. Szczecinianie wygrali zaledwie osiemnaście starć. Legia zdobyła w tych meczach 207 goli, a straciła 94.

Pogoń – Legia, typy bukmacherskie

Faworytem spotkania jest Pogoń Szczecin, a kursy na zwycięstwo Portowców wynoszą w tym spotkaniu około 1,90. Natomiast wysokie kursy są na triumf Legii Warszawa, która w tym spotkaniu może pokusić się się o zdobycie trzech oczek, zwłaszcza mając na uwadze kiepskie wyniki Pogoni w ważnych spotkaniach pod presją.

Pogoń – Legia, przewidywane składy

Pogoń Szczecin: Stipica, Zech, Triantafyllopoulos, Malec, Machado, Dąbrowski, Jean Carlos, Żurawski, Bichakhchyan, Grosicki, Kucharczyk

Legia Warszawa: Strebinger, Rose, Wieteska, Abu Hanna, Kastrati, Sokołowski, Slisz, Rosołek, Josue, Kapustka, Pekhart

Pogoń – Legia, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie PKO Ekstraklasy będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Pogoń Szczecin – Legia Warszawa transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Canal+ Premium oraz Canal+ 4K Ultra.