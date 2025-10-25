Pogoń Szczecin – Cracovia: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Przed nami starcie ekipy Portowców z drużyną Pasów.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Cracovii

Pogoń Szczecin – Cracovia: gdzie oglądać?

W 13. kolejce PKO BP Ekstraklasy dojdzie do ciekawego starcia, w którym Pogoń Szczecin podejmie Cracovię. Przed tą serią gier ekipa Portowców z dorobkiem 14 punktów zajmuje 12. miejsce, natomiast drużyna Pasów z 21 oczkami na koncie plasuje się 3. pozycji w tabeli. Pojedynek na Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera odbędzie się już w sobotę, 25 października o godzinie 17:30. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Pogoń Szczecin – Cracovia.

Pogoń Szczecin – Cracovia: transmisja w TV

Pojedynek w ramach 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji. To spotkanie zostanie bowiem wyemitowane z polskim komentarzem na kanale CANAL+ Sport 3, gdzie przed mikrofonami usiądą Rafał Dębiński i Adam Szała.

Pogoń Szczecin – Cracovia: stream online

Niezwykle ciekawie zapowiadający się pojedynek pomiędzy Pogonią Szczecin a Cracovią rzecz jasna obejrzysz także w internecie. Mianowicie, będziesz mógł śledzić sobotnią potyczkę, jeśli zapewnisz sobie dostęp do platformy streamingowej CANAL+ online.

