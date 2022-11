PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Jordi Alba

Gdzie oglądać mecz Osasuna – Barcelona? We wtorkowy wieczór Duma Katalonii po raz ostatni wybiegnie na murawę przed rozpoczęciem mundialu w Katarze. Mecz w Pampelunie zapowiada się niezwykle ciekawie. Sprawdź jak uzyskać dostęp do transmisji za darmo.

Osasuna – FC Barcelona, gdzie oglądać

Wielkimi krokami zbliżamy się do mundialu w Katarze. Zanim jednak rozpocznie się rywalizacja w finałach mistrzostw świata, ostatnie ligowe spotkanie rozegra FC Barcelona. Dumę Katalonii czeka wizyta w Pampelunie, gdzie zmierzy się ze świetnie spisującą się w tym sezonie Osasuną.

Dla Barcelony będzie to okazja do odniesienia piątego z rzędu ligowego zwycięstwo. Nie będzie jednak jej o to łatwo, bowiem Osasuna od czterech kolejek jest niepokonana, a w tym czasie zapisała na swoje konto aż 10 punktów.

Z hiszpańskimi boiskami na czas mundialu w dobrym stylu będzie chciał pożegnać się także Robert Lewandowski, któremu w ostatni weekend nie udało się wpisać na listę strzelców. Dla Polaka mecz z Osasuną będzie również okazją do rehabilitacji. Zobacz typy na mecz Osasuna – Barcelona.

Osasuna – FC Barcelona, transmisja TV

Mecz 14. kolejki La Liga pomiędzy Osasuną i Barceloną rozegrany zostanie we wtorek (8 listopada) o godzinie 21:30. Mecz w telewizji będziemy mogli obejrzeć na kanale Eleven Sports 1, a pojedynek skomentują Mateusz Święcicki i Sebastian Chabiniak. Zupełnie za darmo mecz online będzie można obejrzeć w usłudze STS TV. Poniżej znajdziesz informacje, jak uzyskać dostęp do darmowej transmisji.

Osasuna – FC Barcelona: transmisja na żywo za darmo

Ostatni ligowy mecz Barcelony przed mundialem będzie można obejrzeć zupełnie za darmo. Taką opcję daje usługa STS TV, do której dostęp mają wszyscy klienci bukmachera. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu Osasuna – Barcelona zostanie odblokowany

Osasuna – Barcelona, transmisja online

Mecz Osasuna – Barcelona za pośrednictwem internetu można obejrzeć na dwa sposoby. Pierwszy, zupełnie darmowy, przedstawiliśmy powyżej i dotyczy możliwości obejrzenia spotkania w usłudze STS TV.

Spotkanie obejrzymy również w usłudze CANAL+ online. Pakiet obejmujący wszystkie kanały CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium kosztuje 64 zł miesięcznie. Z oferty skorzystasz zakładając konto w CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony.

Osasuna – Barcelona, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli faworyta wtorkowego spotkania stawiają oczywiście Osasunę Pampeluna. Kursy na wygraną katalońskiego klubu nie przekraczają aktualnie 1.51.

Estadio El Sadar LaLiga Osasuna Pampeluna FC Barcelona 6.05 4.60 1.52 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 listopada 2022 00:22 .