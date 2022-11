PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Osasuna – FC Barcelona: typy i kursy na mecz La Liga. We wtorkowy wieczór Duma Katalonii rozegra swoje ostatnie spotkanie przed rozpoczęciem mistrzostw świata. Rywalem zespołu Xaviego Hernandeza będzie jedna z rewelacji obecnego sezonu.

Osasuna – FC Barcelona, typy i przewidywania

Po odpadnięciu z Ligi Mistrzów podstawowym celem Barcelony było wygranie ostatnich ligowych spotkań przed mundialem. Pierwszy krok w tym kierunku Duma Katalonii zrobiła w ostatni weekend, kiedy pokonała u siebie Almerię. Teraz czeka ją znacznie trudniejsze zadanie, ale każdy inny wynik niż zwycięstwo Barcelony będzie dużą niespodziankę. My takiej się nie spodziewamy i stawiamy na wygraną gości. Nasz typ: wygrana Barcelony

Osasuna – FC Barcelona, ostatnie wyniki

FC Barcelona rundę jesienną ligowych rozgrywek może zaliczyć do udanych. Z 13 rozegranych dotychczas spotkań Duma Katalonii wygrała 11, zanotowała jeden remis i doznała jednej porażki. Zespołem, który znalazł sposób na pokonanie ekipy Xaviego Hernandeza był Real Madryt. Od momentu porażki na Santiago Bernabeu, Barcelona rozegrała w La Liga cztery spotkania i odniosła komplet zwycięstw. W pokonanym polu zostawiała kolejno Villarreal (3:0 u siebie), Athletic Bilbao (4:0 u siebie), Valencię (1:0 na wyjeździe) i Almerię (2:0 u siebie).

Wtorkowy rywal Barcelony – Osasuna Pampeluna – to jedna z rewelacji obecnego sezonu. Aktualnie zajmuje piąte miejsce w tabeli i jest niepokonana od czterech pojedynków. W tym czasie odniosła trzy zwycięstwa – z Espanyolem Barcelona (1:0 u siebie), Realem Valladolid (2:0 u siebie), Celtą Vigo (2:1 u siebie) – i zanotowała jeden remis z Gironą (1:1 na wyjeździe).

Osasuna – FC Barcelona, historia

Osasuna nie jest zespołem, z którym Barcelona regularnie wygrywa. Jedenastka z Pampeluny w ostatnich sezonach kilkakrotnie znajdowała sposób na zatrzymanie utytułowanego przeciwnika. tak było między innymi w poprzednim sezonie, kiedy spotkanie w Pampelunie zakończyło się remisem 2:2.

Ostatnia konfrontacja obu drużyn miała jednak miejsce w marcu tego roku na Camp Nou. Barcelona wygrała pewnie 4:0. Osasuna ostatnie zwycięstwo odniosła całkiem niedawno, bowiem w lipcu 2020 roku, kiedy pokonała Dumę Katalonii na jej terenie 2:1.

Osasuna – FC Barcelona, kursy bukmacherskie

Barcelona do wtorkowego spotkania przystąpi oczywiście w roli faworyta. Wskazują na to również kursy oferowane na ten mecz przez legalnych bukmacherów. Kurs na wygraną Dumy Katalonii oscyluje obecnie w okolic 1.50.

Osasuna – FC Barcelona, przewidywane składy

FC Barcelona do wtorkowego spotkania przystąpi bez pięciu zawodników. Z zespołem do Pampeluny nie udali się Ronald Araujo, Memphis Depay, Franck Kessie, Jules Kounde i Sergi Roberto. Do dyspozycji Xaviego Hernandeza będą natomiast Eric Garcia i Andreas Christensen.

W zespole Osasuny nie zobaczymy natomiast wypożyczonego z Barcelony Abde Ezzalzouliego, który zmaga się z urazem uda. Kontuzja eliminuje z gry także Kike Saveiro, a pod znakiem zapytania stoi występ Sergio Herrery.

Osasuna: Fernandez – Pena, U. Garcia, D. Garcia, Sanchez – Oroz, Torro, Gomez – Avila, Budimir, Barja

Barcelona: ter Stegen – Balde, Christensen, E. Garcia, Alonso – Gavi, De Jong, Pedri – Dembele, Lewandowski, Fati

Osasuna – FC Barcelona, transmisja meczu

Wtorkowy mecz 14. kolejki La Liga pomiędzy Osasuną i Barceloną rozpocznie się o godzinie 21:30. Transmisja z meczu dostępna będzie na kanale Eleven Sports 1.

Za pośrednictwem internetu mecz Osasuna – Barcelona obejrzymy za darmo w usłudze STS TV.

Transmisja online będzie dostępna również w usłudze CANAL+ online.

