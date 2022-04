PressFocus Na zdjęciu: Arkadiusz Piech

Gdzie obejrzeć mecz Odra Opole – GKS Tychy? We wtorek dokończona zostanie rywalizacją w 28. kolejce pierwszej ligi. Jeden z meczów odbędzie się w Opolu. Sprawdź jak obejrzeć ten pojedynek zupełnie za darmo.

Odra – GKS Tychy, gdzie obejrzeć

We wtorkowym meczu w Opolu dojdzie do pojedynku dwóch drużyn, które w ostatnich tygodniach prezentowały zupełnie odmienną formę. Odra w czterech ostatnich spotkaniach zapisała na swoje konto dziesięć punktów i awansowała na ósme miejsce w tabeli. Wygrana z GKS-em Tychy pozwoliłaby jej awansować na piąte miejsce w ligowej tabeli, które daje prawo gry w barażach o awans do Ekstraklasy.

Tymczasem GKS Tychy w ostatnich tygodniach spisuje się fatalnie, a potwierdzeniem tego jest zaledwie jednopunktowa zdobycz w ostatnich czterech meczach. Trudno spodziewać się w tym meczu przełamania z ich strony, tym bardziej, że zmierzą się z bardzo dobrze dysponowanym zespołem rywali.

Na korzyść GKS-u Tychy przemawiają wyniki wyniki bezpośrednich pojedynków w ostatnich sezonach. GKS jest niepokonany od sześciu meczów, a w tym czasie odniósł pięć zwycięstw. Wygrał także pierwsze jesienne spotkanie – 2:1.

Odra – GKS Tychy, transmisja na żywo w TV

Wtorkowego spotkania nie obejrzymy “na żywo” w telewizji. Na jego transmisję nie zdecydowała się stacja Polsat, która posiada telewizyjne prawa do pierwszoligowych meczów. Poniżej znajdziesz jednak sposób, dzięki któremu obejrzysz ten mecz zupełnie za darmo.

Odra – GKS Tychy: transmisja na żywo za darmo

Mecz, który rozegrany zostanie w Opolu, będzie transmitowany za pośrednictwem internetu w usłudze Polsat Box Go. Korzystając z promocji przygotowanej przez Fuksiarza można odebrać teraz zupełnie za darmo dostęp do tej usługi na 30 dni. Zasady są bardzo proste – poniżej przedstawiamy co trzeba zrobić, aby skorzystać z tej oferty.

Odra – GKS Tychy, transmisja online

Wszystkie spotkania pierwszej ligi są transmitowane w usłudze Polsat Box Go. Teraz dostęp do niej możesz uzyskać za darmo. Wystarczy, że spełnisz proste warunki, które przedstawiliśmy powyżej.

Odra – GKS Tychy, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów wtorkowe spotkanie nie ma faworyta. Kursy na zwycięstwo jedno i drugiej drużyny są bardzo wyrównane.

Odra Opole GKS Tychy 71 2.85 3.35 2.72 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 kwietnia 2022 10:45 .

