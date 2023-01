PressFocus Na zdjęciu: Joelinton

Newcastle – Southampton: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Sroki znajdują się już zaledwie o krok od finału Carabao Cup. Czy utrzymają u siebie przewagę zdobytą na stadionie St. Mary’s? Transmisja z meczu dostępna będzie w internecie.

St James’ Park Carabao Cup Newcastle Southampton 1.42 4.60 8.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 stycznia 2023 07:52 .

Newcastle – Southampton, gdzie oglądać

Newcastle United już zdecydowanie odnalazło się w nowej roli jednego z bogaczy. Sroki utrzymują się w czołówce Premier League i mają nadzieję na powrót po długiej przerwie do Ligi Mistrzów. Podobnie, jednak, nie mogą doczekać się dołożenia do gabloty jakiegoś trofeum. Po raz ostatni miało to miejsce aż 68 lat temu, gdy Newcastle sięgnęło po Puchar Anglii. Teraz zespół znajduje się o dwa kroki od wygrania Pucharu Ligi.

Southampton przegrało pierwszy mecz półfinałowy u siebie – i to w pełni zasłużenie. Trudno przewidywać, by tak dobrze zorganizowane w defensywie Sroki straciły jednobramkową przewagę zdobytą po trafieniu Joelintona.

Sprawdź nasze typy na mecz Newcastle – Southampton.

Newcastle – Southampton, transmisja na żywo w TV

Wyłącznie prawa do transmitowania meczów Carabao Cup w tym sezonie ma platforma streamingowa Viaplay. Oznacza to, że wtorkowego spotkania nie obejrzysz w tradycyjnej telewizji.

Newcastle – Southampton, transmisja online

Derby obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji z meczu na St. James’ Park.

Newcastle – Southampton, kursy bukmacherskie

Gospodarze są wyraźnym faworytem nadchodzącego pojedynku w półfinale Pucharu Ligi.

Newcastle Southampton 1.42 4.60 8.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 stycznia 2023 07:52 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin